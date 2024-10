Espoir pour la greffe de foie : Succès de la HOPE

La transplantation hépatique évolue grâce à la Perfusion Hypothermique Oxygénée (HOPE). Une récente analyse portugaise met en lumière cette avancée. Les résultats de l’étude ont été présentés au Congrès clinique 2024 de l’American College of Surgeons à San Francisco. Elle prouve l’efficacité de HOPE dans l’augmentation du nombre de foies disponibles pour la transplantation.

Utilisation de HOPE dans la transplantation hépatique

Utiliser HOPE dans la transplantation hépatique permet une meilleure conservation des greffons. En réduisant la température entre 4 et 12 °C, ce procédé diminue le taux métabolique des organes. Il fournit également de l’oxygène aux cellules cellulaires. Ainsi, les mitochondries, chargées de produire de l’énergie, sont revitalisées. Ce mécanisme réduit également le risque de lésions de reperfusion, fréquentes après la transplantation.

Avantages de la perfusion hypothermique oxygénée

Les avantages de HOPE sont nombreux. Premièrement, il optimise l’utilisation des greffons avec critères étendus. Ensuite, il diminue l’incidence des sténoses non anastomotiques (NAS). Grâce à HOPE, le centre de transplantation de Coimbra a réduit cette incidence de 16,9 % à 6,98 %. Enfin, ce procédé permet une meilleure fonction des greffons dans la période postopératoire immédiate.

Résultats de l’étude au Portugal

L’étude portugaise, menée entre août 2020 et juillet 2023, a analysé 100 cas de transplantations. Les données englobent le donneur, le greffon et le receveur, durant les phases intra et postopératoires. Les résultats démontrent une baisse du NAS et attestent de l’efficacité de HOPE. Maria João Amaral, principale investigatrice, confirme ces résultats prometteurs.

En conclusion, la technologie HOPE offre un espoir pour de nombreux patients en attente de greffe. Avec la réduction du taux de complications et l’amélioration de la fonction des greffons, son utilisation pourrait se généraliser. Bridge to Life envisage déjà son introduction aux États-Unis. L’avenir de la transplantation hépatique semble donc prometteur et le temps d’attente pourrait s’améliorer pour les enfants en besoin.

Lisez notre dernier article tech : Comment vraiment protéger son iPhone 16 avec RHINOSHIELD ?