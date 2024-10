Le parc Super Nintendo World d’Orlando s’apprête à ouvrir ses portes en mai 2025 avec une zone Donkey Kong

Le Super Nintendo World d’Orlando sera prêt à accueillir ses premiers visiteurs le 22 mai 2025. Universal Orlando Resort a confirmé cette date tant attendue. Cela vous laisse plus de six mois pour planifier votre visite. Et, pourquoi pas, porter un costume de Goomba ou de Mario pour l’occasion ! Ce sera la troisième ouverture mondiale de ce parc à thème dédié à l’univers de Nintendo, après ceux de Los Angeles et du Japon.

Un parc à thème inspiré de Mario avec des zones interactives à découvrir

Le parc proposera une large zone interactive qui reprendra les thèmes phares de l’univers Nintendo, notamment des décors inspirés des célèbres jeux vidéo Mario. Attendez-vous à explorer des attractions conçues pour vous plonger dans l’univers du jeu, avec des personnages, des animations, et des secrets à découvrir à chaque coin de rue. Il y aura également des restaurants et des boutiques où vous pourrez prolonger l’expérience et acheter des produits dérivés exclusifs.

Nouveauté : la zone Donkey Kong Country sera présente à Orlando

Une des grandes attractions sera la zone dédiée à Donkey Kong Country, qui fait déjà sensation dans le parc japonais. Cette zone reproduira l’ambiance des célèbres jeux vidéo, avec des parcours et des décors immersifs. Nintendo a confirmé que cette section serait présente dès l’ouverture du parc à Orlando, pour le plus grand plaisir des fans de Donkey Kong.

Super Nintendo World, une partie du grand projet Universal Epic Universe

Ce nouveau parc fait partie d’un projet plus vaste appelé Universal Epic Universe, une extension majeure du complexe Universal Orlando Resort. Ce projet comprendra plusieurs zones à thèmes distincts. En plus de Super Nintendo World, les visiteurs pourront explorer des attractions inspirées de franchises connues. C’est le cas de Harry Potter, ou encore des films comme Dragon.

Le parc inclura également une zone nommée Celestial Park. Celle-ci proposera des attractions sur le thème de la science-fiction et de l’espace. Ce mélange d’univers populaires et d’innovations promet de faire d’Universal Epic Universe une destination incontournable pour les amateurs de parcs d’attractions.

Des zones inspirées des franchises Dragons et Dark Universe pour diversifier l’expérience

Deux autres sections notables de ce nouvel espace sont inspirées de la franchise Dragon et de l’univers cinématographique Dark Universe. Si la première promet d’enthousiasmer les amateurs de créatures fantastiques, la seconde suscite plus de curiosité, car cette franchise a vu la plupart de ses projets abandonnés après l’échec du film The Mummy en 2017.