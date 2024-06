Mario & Luigi : Brothership : la série RPG Mario & Luigi est de retour après 9 ans d’absence

Que de plus beau pour débuter une conférence Nintendo qu’un jeu Mario ? Lors du Nintendo Direct 2024, le géant japonais a ramené à la vie une licence absente de la scène vidéoludique depuis près de 9 ans. Il s’agit de Mario & Luigi, célèbre pour ses jeux RPG comme Mario & Luigi : Superstar Saga ou encore Mario & Luigi : Voyage au centre de Bowser. Cette fois, la série revient en force avec Mario & Luigi : Brothership, et fera partie des sorties pour la fin d’année 2024.

Mario & Luigi : Brothership, premier (et dernier ?) pas sur Switch

Cela fait aujourd’hui 9 ans qu’AlphaDream, le studio derrière les jeux Mario & Luigi, a fermé ses portes. Depuis, Nintendo a repris les rênes, en devenant à la fois développeur et éditeur de la série. La firme a profité du Nintendo Direct 2024 pour dévoiler un nouvel opus. Intitulé Mario & Luigi : Brothership (Mario et Luigi : L’Épopée fraternelle en français), le jeu marque le grand retour de la franchise dans l’univers Nintendo, ainsi que ses premiers pas sur la Switch.

Nintendo promet également de conserver l’essence de la série. Toutefois, des améliorations en termes de graphisme et de gameplay seront incluses dans le jeu. Dans la bande-annonce, on voit Mario et Luigi évoluer d’île en île, annonçant l’univers vaste et varié de Concordia. Tout au long du jeu, le duo traverse des jungles luxuriantes et des villes animées, dans lesquelles ils vont pouvoir découvrir, interagir…et combattre.

Parlons gameplay. Les combats stratégiques au tour par tour sont évidemment de retour dans Mario & Luigi : Brothership, avec l’ajout de quelques fonctionnalités. Parmi eux, il y a la possibilité de contrôler Mario et Luigi séparément, ou encore le “Bros. Attacks”, permettant aux frères de s’allier pour lancer une attaque dévastatrice. Les habituels puzzles à résoudre seront également de la partie.

Mario & Luigi : Brothership s’ajoute donc à la liste des nouvelles exclusivités Nintendo pour cette année. Ce grand retour de la licence pourrait être également sa dernière incursion sur la console hybride. Rappellez-vous : son successeur pourrait être annoncé en 2025… Néanmoins, cela ne vous empêche pas de découvrir et d’apprécier Mario & Luigi : Brothership, prévu sur Switch pour le 7 novembre 2024.