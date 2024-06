Super Mario Party Jamboree : le plus grand Mario Party jamais créé ?

Le Nintendo Direct du 18 juin 2024 a été riche en annonces de remaster et de nouveaux jeux. Toutefois, personne ne s’attendait à un nouveau party games, vu le succès inégalé de Mario Party Superstars. Et pourtant, il est là, son successeur : après la sortie de Mario Party Superstars, c’est au tour de Mario Party : Super Mario Party Jamboree de prendre le flambeau. Le jeu apportera également son lot de nouveautés, et arrivera sur Nintendo Switch en octobre 2024.

Encore plus de mini-jeux avec Super Mario Party Jamboree !

Rien de tel qu’un bon Mario Party pour vous amuser en famille ou entre amis, n’est-ce pas ? Sorti en 2021, ce party games made by Nintendo a su émerveiller et divertir les petits comme les plus grands. C’est dans cette optique que la firme du plombier italien a décidé de prolonger le fun, en offrant encore plus de fun à sa communauté. Elle a donc profité du Nintendo Direct pour annoncer non pas un DLC, mais un tout nouveau party games.

Baptisé Super Mario Party Jamboree, le jeu est considéré par Nintendo comme étant le plus grand Mario Party à ce jour. Et au vu de la bande-annonce, le contenu semble être encore plus vaste et plus riche que le dernier opus. Super Mario Party Jamboree nous emmène sur un immense archipel avec de nouvelles cartes et plusieurs plateaux de jeu. Parmi ces derniers, il y en a 5 nouveaux : Mega Wiggler’s Tree Party, King Bowser’s Keep, Roll ’em Raceway, Goomba Lagoon et Rainbow Galleria. Deux plateaux issus de Mario Party et Mario Party 2 seront également disponibles, en plus des cartes remaniées des précédents Mario Party.

Le mode multijoueur revu à la hausse

Pour monter encore le niveau de fun, Super Mario Party Jamboree embarque un nouveau mode : le Koopathlon. Il s’agit du mode multijoueur en ligne, mais cette fois, on peut affronter jusqu’à 19 autres joueurs. L’objectif est simple : figurer en haut du classement le plus souvent possible en remportant tous les mini-jeux. Le joueur avec le plus de points remporte la première place en fin de partie.

La bande-annonce révèle également d’autres nouveaux modes de jeu. Ceux-ci seront sans doute révélés dans un futur proche. Alors, si Super Mario Party Jamboree vous a conquis, Nintendo vous donne rendez-vous sur votre Switch le 17 octobre 2024.

Appréciez la bande-annonce :