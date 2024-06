Test : Roborock Q Revo Pro : L’excellence de la robotique au service de la propreté domestique

Le Roborock Q Revo Pro est un aspirateur et serpillère robotisé haut de gamme qui combine une puissance d’aspiration élevée, des capacités de navigation avancées et des fonctionnalités conviviales, ce qui en fait un atout précieux pour un nettoyage efficace et sans effort à domicile.

Notre avis en bref sur le Roborock Q Revo Pro

Le Roborock Q Revo Plus est une option robuste pour ceux qui cherchent un aspirateur robot capable de naviguer et de nettoyer efficacement une variété de surfaces, avec un entretien minimal et une grande facilité d’utilisation, ce qui en fait un choix excellent malgré son prix plus élevé.

Produit disponible sur roborock Qrevo Pro Aspirateur Robot avec Brosses Latérales FlexiArm, Robot Aspirateur Laveur avec Automatique Station Supportant Lavage SerpillièRes à l'eau Chaude & Retravail Intelligent 7 000 Pa

Voir l'offre 999,00 €

Fiche technique

Autonomie 4h Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 2,7L Base De recharge, de remplissage et de vidage Serpillière Oui, rotative Capacité bac eau 4L Poids 15 kg Couleur Blanc ou noir Prix PVC : 999€

Installation et Facilité d’utilisation du Roborock Q Revo Pro

L’un des principaux atouts du Roborock Q Revo Plus est son installation rapide et sans effort. Le processus commence par le déballage de l’appareil, qui est déjà assemblé à l’exception des serpillières qui doivent être fixées manuellement. Une fois l’appareil sorti de la boîte, l’utilisateur doit simplement installer la station de base dans un espace dégagé et brancher le robot pour qu’il commence à se charger.

Le remplissage du réservoir d’eau propre est également un jeu d’enfant. Les utilisateurs remplissent le réservoir, placent le robot sur son dock, et c’est pratiquement tout ce qu’il y a à faire pour préparer l’appareil à son premier cycle de nettoyage​

La connexion du Roborock Q Revo Plus à l’application mobile est également conçue pour être intuitive. Après le chargement initial, les utilisateurs téléchargent l’application Roborock, scannent le code QR sur le robot, et se connectent à leur réseau Wi-Fi. Une fois connecté, le robot est prêt à être configuré pour le nettoyage.

Application Roborock

L’application permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de nettoyage en sauvegardant des cartes de leur domicile, en nommant les pièces, et en programmant des routines de nettoyage. Il est également possible de créer des zones de non-accès pour empêcher le robot d’entrer dans certaines zones.

Une fois l’installation terminée, l’utilisation quotidienne du Roborock Q Revo Plus est extrêmement simple. Le robot peut être commandé directement via l’application pour démarrer ou arrêter le nettoyage, et peut même être contrôlé à distance, ce qui est idéal pour les nettoyages d’urgence ou programmés pendant que les utilisateurs sont absents de chez eux. À noter qu’il est aussi possible de lancer le robot via Alexa ou Google Home.

L’interface de l’application est claire et facile à naviguer, offrant des informations détaillées sur le parcours de nettoyage, l’état de la batterie, et plus encore. Les utilisateurs peuvent facilement ajuster les paramètres tels que la puissance d’aspiration et le débit d’eau, en fonction des besoins spécifiques de leurs sols.

Performance et Efficacité du Roborock Q Revo Pro

Le Roborock Q Revo Plus possède plusieurs fonctionnalités qui optimisent son efficacité de nettoyage. La technologie de double serpillière rotative permet au robot de traiter efficacement les sols durs, enlevant les saletés incrustées et les débris superficiels avec une grande précision. Ces serpillières, associées à une puissante aspiration de 7000 Pa, garantissent que même les particules de poussière les plus fines sont aspirées​​.

En outre, le système de détection automatique des surfaces ajuste la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction du type de sol rencontré, ce qui permet un nettoyage optimal que ce soit sur du carrelage, du parquet, ou sur un tapis​. L’appareil détecte parfaitement les tapis. Il relève ses serpillières et amplifie la puissance d’aspiration. Cette capacité d’adaptation assure non seulement une propreté impeccable, mais aussi une utilisation économe des ressources, comme l’eau et l’électricité.



Soulignons la nouveauté marquante de cette version Pro réside dans l’ajout d’un mécanisme nommé « FlexiArm Design » permettant à l’aspirateur de pencher ses serpillières latéralement. Ce bras articulé facilite un nettoyage plus précis et efficace, notamment dans les coins et le long des plinthes, sans que l’aspirateur ne doive effectuer de mouvements supplémentaires. Les résultats observés montrent une amélioration significative dans le nettoyage des zones habituellement difficiles à atteindre, telles que les espaces autour des pieds de tables et de chaises, en comparaison avec le modèle Q Revo standard.



Navigation et Gestion des Obstacles

La navigation du Roborock Q Revo Plus est soutenue par la technologie LiDAR, qui cartographie précisément l’environnement domestique pour une couverture complète et évite les redondances de nettoyage. Cette cartographie permet également au robot de reconnaître et d’éviter les obstacles dynamiques, tels que les animaux domestiques ou les objets déplacés, réduisant ainsi le risque de collisions ou de blocages​​.

Le système Reactive AI du robot utilise des capteurs pour détecter les obstacles en temps réel, ce qui améliore encore sa capacité à naviguer dans des espaces complexes sans intervention humaine. Ce niveau d’autonomie signifie que le Roborock Q Revo Plus peut opérer efficacement même en l’absence des occupants​​.

Autonomie et Gestion Énergétique

Le Roborock Q Revo Plus est conçu pour maximiser l’efficacité énergétique. Sa batterie de grande capacité lui permet de couvrir de larges surfaces jusqu’à 250 mètres carrés sur une seule charge, ce qui le rend idéal pour les grandes maisons​​. De plus, le robot retourne automatiquement à sa station de base pour se recharger lorsque sa batterie est faible, garantissant ainsi qu’il est toujours prêt à reprendre le travail.

À noter par ailleurs, qu’une fonction de planification de recharge est possible. Ainsi, le robot attendra les heures creuses pour lancer sa recharge sauf s’il n’a pas fini sa tache de nettoyage bien évidemment.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Roborock Q Revo Plus se distingue non seulement par ses capacités de nettoyage efficaces, mais aussi par son système innovant de nettoyage automatique des serpillières. Ce système est intégré dans la station de base multifonctionnelle du robot, qui non seulement recharge l’appareil, mais gère également le nettoyage (à 60°) et le séchage des serpillières après chaque cycle de nettoyage. Après avoir terminé ses tâches, le robot retourne à sa base où les serpillières sont automatiquement lavées et séchées, prêtes pour le prochain cycle. Cette fonctionnalité garantit que les performances de nettoyage restent optimales sans que l’utilisateur n’ait besoin d’intervenir manuellement pour nettoyer les serpillières.

Conclusion : Que vaut le Roborock Q Revo Pro] ?

Le Roborock Q Revo Plus est largement apprécié pour ses performances de nettoyage avancées et ses fonctionnalités innovantes. Ce modèle se distingue par sa capacité à naviguer efficacement dans des espaces complexes, en évitant les obstacles avec précision grâce à sa technologie LiDAR et à son système Reactive AI. Les utilisateurs apprécient particulièrement son système de nettoyage des sols qui combine aspiration puissante et serpillières rotatives pour un résultat impeccable sur différents types de surfaces.

Un atout majeur de ce robot est sa station de base multifonctionnelle qui non seulement recharge l’appareil, mais prend également en charge le nettoyage et le séchage des serpillières, ainsi que le remplissage du réservoir d’eau. Cette fonctionnalité rend l’entretien du robot extrêmement pratique et limite les interventions manuelles nécessaires.

Dans l’ensemble, le Roborock Q Revo Plus est recommandé pour ceux qui cherchent un robot aspirateur haut de gamme capable de gérer à la fois l’aspiration et le nettoyage des sols avec une grande autonomie et peu d’intervention manuelle. Sa technologie avancée et son efficacité en font un choix excellent pour maintenir la propreté des espaces domestiques avec un minimum d’effort.

Produit disponible sur roborock Qrevo Pro Aspirateur Robot avec Brosses Latérales FlexiArm, Robot Aspirateur Laveur avec Automatique Station Supportant Lavage SerpillièRes à l'eau Chaude & Retravail Intelligent 7 000 Pa

Voir l'offre 999,00 €