La valeur de Nvidia dépasse celle de Microsoft et d’Apple !

Avec une valeur de 3 335 milliards de dollars, Nvidia devient l’entreprise la plus valorisée au monde le 18 juin. Quelques semaines seulement après avoir dépassé Apple pour la deuxième place, l’entreprise rattrape Microsoft à la première place. Cette haute valorisation se base sur les puces qu’elle fabrique et qui sont essentielles au boom de la technologie d’IA générative.

Une demande croissante d’intelligence artificielle (IA) et de puces

Mardi, les actions de Nvidia ont augmenté de 3,5%, propulsant sa valeur marchande au-dessus de celle de Microsoft et d’Apple. En janvier, Microsoft a raflé la première place en prenant le titre à Apple avec une capitalisation boursière à 3,317 milliards de dollars. Néanmoins, la forte demande d’IA et de puces a décuplé la capitalisation boursière de Nvidia.

En effet, l’ascension fulgurante de l’action Nvidia a coïncidé avec son statut de fabricant d’unités de traitement graphique utilisées principalement dans les ordinateurs de jeu. Il est ensuite devenu le leader incontesté sur le marché des semi-conducteurs d’IA.

La valeur marchande de Nvidia a plus que décuplé depuis octobre 2022. En mai dernier, sa capitalisation boursière a atteint plus de 1 000 milliards de dollars. Mais elle a dépassé la barre des 2 000 milliards de dollars en février. Le troisième billion de dollars est arrivé plus rapidement, car il n’a fallu que 96 jours à l’entreprise pour passer de 2 000 milliards de dollars à 3 000 milliards de dollars.

Nvidia présence le GPU Blackwell B200 : la puce la plus puissante au monde

Nvidia a déclaré dans son dernier rapport sur ses résultats en mai un chiffre d’affaires de plus de 26 milliards de dollars. Un rapport constaté avant la nouvelle introduction de la puce B200, la nouvelle architecture GPU Blackwell. Une puce que la société qualifie comme la plus puissante au monde.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé que les unités Blackwell coûteraient entre 30 000 et 40 000 dollars chacune. Il a aussi ajouté que la société prévoit de lancer de nouvelles puces d’IA chaque année.