Microsoft reporte le lancement de sa fonctionnalité de chronologie Recall AI

Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs ? Depuis que Microsoft a annoncé la fonctionnalité en mai, il a essuyé de vives critiques. L’entreprise préfère donc recueillir les commentaires des testeurs du programme Windows Insider avant de publier la fonctionnalité pour tous les PC Copilot+. Microsoft a ajouté qu’il ajusterait la version de Recall AI. Et ce, afin d’assurer que l’expérience réponde à des normes élevées de qualité et de sécurité.

En quoi consiste cette fonctionnalité Recall AI de Microsoft ?

Cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle pour suivre toutes les activités des utilisateurs dans leurs applications. Les pages Web, les images, les documents, les e-mails, les fils de discussions et autres seront consultables sur votre ordinateur en langage naturel.

Des captures d’écran sont prises toutes les quelques secondes, puis sont stockées dans la chronologie de rappel. C’est pourquoi, beaucoup d’utilisateurs n’accueillent pas cet outil à bras ouverts. Étant donné qu’elle peut devenir un énorme cauchemar en matière de confidentialité et de sécurité.

Toutefois, Microsoft a assuré à ses clients que Recall traitera les données localement et sécurisera leurs informations. La société a aussi annoncé d’autres changements de confidentialité et de sécurité pour apaiser les préoccupations des internautes. Par exemple, le système d’exploitation Windows demandera lors de la configuration d’un PC Copilot+ si l’utilisateur souhaite activer la fonctionnalité. Il y aura également une vérification de l’identité de l’utilisateur via une méthode d’authentification Windows Hello avant de pouvoir accéder à la chronologie de rappel.

Microsoft veut éviter d’autres vagues de critiques

Malgré les différents changements apportés à Recall AI, Microsoft a préféré retarder le lancement avec le premier lot de PC Windows 11 Copilot+ du 18 juin. Il confiera une version préliminaire de la fonctionnalité aux testeurs dans les semaines à venir et attendra leurs retours.

Pour profiter de cette version, les intéressés auront besoin d’un PC Copilot+ équipé de processeurs avancés, avec des unités de traitement neuronal (NPU) pour les tâches d’IA.