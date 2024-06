Un iPhone, un MacBook Pro et une Apple Watch ultra-fins seraient en préparation

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple préparerait un MacBook Pro, une Apple Watch et un iPhone plus fins. Sa mission de fabriquer le produit le plus fin jamais conçu ne s’arrêtera donc pas à l’iPad Pro. Une nouvelle classe d’appareils Apple qui devraient être les produits les plus affinés et les plus légers dans l’ensemble de l’industrie technologique est sur le point d’être inaugurée, rapporte toujours Gurman.

Une sortie prévue en 2025 ?

Mark Gurman a rapporté que l’iPhone allégé pourrait arriver dès 2025 avec l’introduction de la gamme iPhone 17. Le nouveau produit sera plus cher que l’iPhone Pro Max actuel. Il proposera aux utilisateurs un écran avec une taille qui se situe quelque part entre celle du Pro Max et de l’iPhone standard.

Pour le reste des produits mentionnés, la date de sortie n’est pas encore dans le calendrier. Mais selon les propos de Gurman, dans sa newsletter hebdomadaire Power On dimanche, Apple s’efforce d’offrir un nouveau modèle ultra-fin pour les nouvelles versions MacBook Pro et Apple Watch.

En tout cas, l’analyste Ming-Chi Kuo chez TF International Securities a déjà partagé sa conviction sur la nouvelle Apple Watch Series 10. La nouvelle version disposera d’un châssis plus fin que son prédécesseur. Elle embarquera également un écran plus grand (45 mm et 49 mm, contre 41 mm et 45 mm).

Apple souligne la finesse de ses futurs produits

Si l’iPad Pro M4 13 pouces affiche fièrement ses 5,1 mm d’épaisseur, il reflète déjà le nouveau design des prochains produits d’Apple, notamment le dernier MacBook Pro et l’Apple Watch. La société semble préparer une refonte du design pour les années à venir.

« Les bordures les plus fines sur iPhone », « l’ordinateur portable de 15 pouces le plus fin au monde » ou « un design étonnamment fin et léger ». Tels sont les mots choisis par la société pour décrire ses prochains produits. Alors, cela ne devrait plus être un choc pour les utilisateurs qu’Apple opte pour un appareil plus fin.