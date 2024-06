Shovel Knight : la suite du jeu est annoncée, et elle serait en 3D

S’il y a un jeu indé qui a marqué la dernière décennie, c’est bien sûr Shovel Knight. Sorti en 2013, ce jeu de plateforme rétro développé par Yacht Club Games se démarque pour son style graphique 8-bit. Ce design, son gameplay exigeant et ses niveaux merveilleusement conçus lui ont valu le prix du meilleur jeu indépendant lors des Game Awards 2014.

10 ans après la sortie de Shovel Knight, Yacht Club Games revient en force avec quelques annonces croustillantes. Au menu, une nouvelle version du jeu, quelques DLC gratuits…et le deuxième opus. Selon le studio, il va embarquer quelques nouveautés, dont une probable animation en 3D.

Voir aussi : Life is Strange Double Exposure : le meilleur Life Is Strange de tous les temps ?

Shovel Knight 2, en route vers la modernité ?

Ça fait maintenant 10 ans que Shovel Knight est disponible sur consoles et PC. Directement inspiré des jeux des années 80-90, le chevalier à l’épelle a su conquérir le cœur des amateurs de jeux de plateforme rétro par son design mais également son gameplay. Et pour célébrer ces 10 ans de succès, le studio Yacht Club Games a organisé son propre showcase le vendredi 14 juin 2024.

Baptisée « Yacht Club Games Presents », la conférence apporte une tonne d’annonces centrées sur la franchise Shovel Knight. L’une d’entre elles, et la plus importante, est l’arrivée d’un nouvel opus. Et selon Yacht Games, ce “Shovel Knight 2” sera un concentré de modernité, tout en conservant l’essence de son prédécesseur. “Nous allons construire une expérience qui honore l’héritage de Shovel Knight, mais qui inclura aussi des mécaniques de gameplay innovantes”, déclare Sean Velasco, le co-fondateur du studio.

Il ajoute également : “Ce n’est pas juste une suite. Il s’agit d’une nouvelle aventure qui projettera Shovel Knight dans une nouvelle dimension.” Par “nouvelle dimension”, est-ce que Sean Velasco insinue un Shovel Knight en 3D ? En tout cas, selon lui, quelques indices sont déjà disponibles à travers quelques spin-offs.

Mais en attendant les informations officielles, Yacht Club Games confirme l’arrivée de Shovel Knight : Shovel of Hope DX. Il s’agit d’un remaster du jeu original, comprenant 20 nouveaux personnages jouables, un mode multijoueur en ligne et la possibilité de remonter le temps à tout moment pour rejouer une partie. Il sera disponible sur PC via Steam, la seule plateforme annoncée pour le moment.

Découvrez la conférence dans son intégralité ci-dessous :