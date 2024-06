Life is Strange Double Exposure : le meilleur Life Is Strange de tous les temps ?

Entre Diablo IV et le prochain Dragon Age, Square Enix a apporté une grosse surprise aux fans de jeux narratifs. Durant le Xbox Games Showcase de juin 2024, le studio japonais annonce l’arrivée du sixième opus de Life is Strange. Baptisé Life is Strange : Double Exposure, les fans de la licence y verront revenir Max Caulfield. Une occasion pour les nostalgiques de renouer leurs liens avec le protagoniste du premier opus de la série, mais également pour les nouveaux de découvrir ce qui pourrait être le meilleur Life is Strange de tous les temps.

Life is Strange : Double Exposure, un scénario encore plus captivant que les précédents

Développé par Deck Nine et édité par Square Enix, Life is Strange : Double Exposure nous ramène dans la peau Maxine “Max” Caulfield. Étudiante en photographie dans le premier opus de la série, elle est devenue photographe à l’université Caledon. Ses pouvoirs n’ont pas bougé : elle est toujours capable de voyager dans le temps.

Sa vie paisible bascule lorsqu’elle découvre le corps inerte de son amie Sophie, morte assassinée. Bien qu’elle a juré ne plus l’utiliser, elle va faire appel à son pouvoir pour remonter le temps et sauver son amie d’une mort certaine. Mais au lieu de revenir vers le passé, elle a ouvert une réalité parallèle. Dans ce dernier, elle voit Sophie toujours en vie, mais en proie à un danger imminent.

Pour aider Sophie à échapper à la mort, Max doit alors apprendre à “vivre” entre ces deux dimensions. Comme dans les précédents opus, chaque choix qu’elle fait provoquera un effet papillon, qui impactera le déroulement du jeu. On retrouve également les habituelles séquences de dialogues, mais aussi des énigmes et des scènes d’observation. L’amitié, le deuil et l’espoir sont les thèmes omniprésents dans l’intégralité Life is Strange : Double Exposure, le rendant ainsi plus captivant que les précédents opus.

Square Enix promet alors une expérience narrative exceptionnelle pour son prochain Life is Strange. Si vous voulez vous immerger dans l’univers de Max, rendez-vous le 29 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Une vidéo de gameplay de 18 minutes est également disponible, publiée récemment par l’équipe de Life is Strange. Vous pouvez la regarder ci-dessous :