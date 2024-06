Blizzard met le paquet avec une nouvelle extension de World of Warcraft, mais pas que

Étant membre de la famille Microsoft depuis déjà quelques années, Blizzard a la place d’honneur lors du Xbox Games Showcase 2024. Et même s’il n’y aura pas l’habituelle Blizzcon cette année, le studio a pu présenter deux de ses titres majeurs lors de la soirée vidéoludique de Microsoft. C’est donc officiel, World of Warcraft : The War Within, ainsi que Diablo 4 Vessel of the Hatred seront dans les bacs d’ici quelques mois. Et quoi de mieux que des bandes-annonces épiques pour mettre l’eau à la bouche aux fans ?

Retour à Azeroth pour World of Warcraft : The War Within

Énième extension de l’indétrônable MMORPG World of Warcraft, The War Within ramèneront les héros de l’Alliance et de la Horde dans le vaste monde d’Azeroth. Leur mission : combattre une nouvelle menace, qui scellera à tout jamais le sort de la planète. Parmi les personnages clés de la nouvelle extension, on retrouve la druidesse Orweyna, la guerrière Faerin Lothar ou encore la maléfique Messagère du Vide Xal’atath.

Si vous êtes conquis par cette nouvelle extension, sachez que The War Within sera jouable le 26 août 2024. Ceux qui ont précommandé l’Epic Edition de World of Warcraft pourront déjà plonger dans la bataille dès le 22 août.

Diablo 4 à l’honneur

Qui dit Blizzard dit également Diablo, et le studio n’a pas non plus oublié les fans de la licence. Le dernier Diablo 4 aura donc droit à sa première extension, baptisée Vessel of Hatred. Dans une bande-annonce aussi gore qu’épique, nous retrouvons les jungles de Nahantu et un Mephisto plus maléfique que jamais. Si vous avez raté le trailer, vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Toutefois, nous tenons à vous prévenir : âmes sensibles s’abstenir !

Pour pouvoir s’aligner avec l’ambiance d’Halloween, Blizzard va officiellement déployer Vessel of Hatred le 8 octobre 2024. De quoi donner assez de temps pour les nouveaux joueurs de se familiariser avec Diablo 4 avant le début des hostilités.