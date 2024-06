UGREEN : Faites le plein d’énergie pour un été sans souci !

Avec l’été qui pointe le bout de son nez, les produits UGREEN se présentent comme des indispensables pour préserver vos moments de vacances. Qu’il s’agisse de capturer un coucher de soleil, de dénicher le meilleur spot pour déjeuner, ou de partager votre périple en stories, un chargeur rapide et fiable s’impose. Découvrez une gamme pensée pour tous les aventuriers du quotidien.

UGREEN Nexode RG RobotGaN 65W : Le petit compagnon performant

Le UGREEN Nexode RG RobotGaN 65W se réserve une place de choix dans votre valise ou votre sac à dos. Grâce à la technologie GaN avancée, il promet une charge rapide et efficace pour vos appareils, tout en conservant un format compact. Ce chargeur unique en son genre propose deux ports USB-C et un port USB-A pour charger simultanément un smartphone, une tablette et un ordinateur portable. En plus de ses performances, son design original se démarque. Il est vendu à 49,99 euros.

UGREEN Nexode Travel Chargeur 65W : Le globe-trotter

Le UGREEN Nexode Travel Chargeur 65W est l’allié des voyageurs à la recherche d’une option portable. Proposant également trois ports polyvalents, sa puissance de 65W assure une charge efficace de tous vos appareils. Oubliez la panne de batterie pendant vos trajets en avion, en train ou en voiture grâce à ce compagnon de voyage léger et compact, vendu à 44,99 euros.

UGREEN Nexode 140W Batterie Externe 25000mAh : Un incontournable pour les baroudeurs

Pour ceux qui souhaitent toujours rester connectés, l’UGREEN Nexode 140W Batterie Externe 25000mAh est un indispensable. Avec une capacité impressionnante de 25000mAh et une puissance de sortie de 145W, cette batterie externe peut recharger plusieurs appareils à la fois, y compris les ordinateurs portables les plus énergivores. Sa robustesse et ses trois ports offrent une flexibilité totale pour tous les besoins de charge. Elle est disponible à 119,99 euros.

Avec UGREEN, l’énergie n’a jamais été aussi portable. Ne vous souciez plus jamais de manquer de batterie lors de vos voyages. Prêts à repenser la façon dont vous chargez vos appareils ? Alors, n’hésitez pas à explorer la gamme UGREEN pour vos prochaines vacances. Partagez vos expériences de charge avec nous, et laissez-vous inspirer par l’été.