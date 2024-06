LG 2024 : Révolution gaming et Pro portables !

LG Electronics (LG) repousse une nouvelle fois les limites de l’innovation. Cela se fait avec l’annonce de sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables et de moniteurs gaming pour 2024. Les mises à jour impressionnantes pour la gamme LG gram et la série UltraGear captivent l’attention, illustrant ainsi l’engagement sans faille de LG. Ces nouveaux produits démontrent clairement cet engagement. En effet, LG s’efforce de répondre aux attentes variées des utilisateurs d’aujourd’hui.

Nouveaux venus dans la famille LG gram

La nouvelle gamme de portables LG gram 2024 est spécifiquement conçue pour les professionnels nomades et les utilisateurs exigeants. Ainsi, elle offre des solutions sur-mesure adaptées à leurs besoins. De plus, ces portables sont équipés de processeurs Intel® Core™ Ultra, de SSD NVMe PCIe 4.0 et de dalles IPS et OLED. C’est donc leur performance exceptionnelle qui les distingue particulièrement.

compagnon LG Gram super slim

Le produit phare de cette gamme, le modèle gram 15Z90ST, se distingue comme le premier ordinateur portable de 15″ pesant moins de 1 kg. De plus, doté d’un écran OLED et d’une webcam Full HD intégrée, il représente le partenaire idéal pour le travail et le jeu.

The UltraGear 2024 : Le Gaming à l’état pur

La nouvelle série de moniteurs LG UltraGear 2024 promet des expériences de jeu immersives comme jamais auparavant. Grâce à la technologie OLED et à un taux de rafraîchissement élevé, ils offrent une qualité d’image exceptionnelle. Que vous recherchiez le réalisme des couleurs vives, ou la fluidité des mouvements sans saccades, cette gamme le propose.

Le LG UltraGear 32GS95UE, produit phare de la série, innove avec une fonctionnalité Dual-Mode. Cette fonctionnalité permet de passer d’un mode qualité 4K UHD 240Hz à un mode performance ultra-rapide FHD 480Hz en un clic. De plus, la technologie Pixel Sound promet une nouvelle dimension sonore au gaming.

Pour les fans d’écrans incurvés, LG présente ses modèles 34GS95QE et 39GS95QE. De plus, avec une résolution UltraWide Quad-HD et un format cinématographique 21:9, ces moniteurs promettent une immersion totale dans le jeu.

En proposant des solutions de pointe pour tous les types d’utilisateurs, LG continue d’innover en matière de technologie. Que vous soyez un professionnel exigeant ou un passionné de gaming, LG a sans aucun doute ce qu’il vous faut. De plus, qu’en pensez-vous? Avez-vous hâte d’essayer ces nouveaux produits? Certainement que nous, on a hâte d’écrire un test pour vous!