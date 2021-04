TCL : sa nouvelle série C72 est prometteuse

Le fabricant TCL a tout récemment annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs : la série C72. Ce leader en pleine croissance a officiellement présenté sa gamme complète de Smart TV 4K QLED grand public. Equipée d’un son digne d’un cinéma, d’une installation pour barre de son TCL et d’une image 4K QLED immersive, cette nouvelle série C72 promet des soirées inoubliables.

Annoncé en janvier dernier avec le CES 2021, TCL dévoile enfin quelques informations sur sa série C72. Cette nouvelle gamme complète promet une expérience avec « des couleurs réalistes et des performances audiovisuelles exceptionnelles« .

BANDEAU PUBLICITE

A l’heure où la TV prend une place grandissante dans le salon, la conception sans bord de la série C72 offre une expérience haut de gamme. Avec ce design, la série C72 propose un écran plus grand pour des images encore plus immersives. Les téléviseurs de cette série C72, utilisant du métal, s’intègrent naturellement dans un intérieur moderne. Ce design allie le métal avec le design sans bord ultra-mince.

Le fabricant d’appareils électroniques offre une expérience immersive tant en son qu’en lumière.

Publicité

Une expérience totalement immersive

Avec la révolution des plateformes de streaming, TCL a bien compris que le cinéma est avant tout dans votre salon. Son écran plus grand permet d’obtenir des images encore plus immersives. Cette nouvelle série C72 offre la technologie QLED. Une qualité d’image plus proche de la réalité, avec une large gamme de couleurs vives et un contraste plus net. C’est la promesse d’une image réaliste, d’une qualité cinématographique et plus d’un milliard de couleurs et de nuances.

La série C72 est équipée de la technologie 4K HDR PRO. Elle offre une expérience High Dynamic Range supérieure. Le tout avec des couleurs précises, un contraste élevé, des ombres détaillées et des détails très fins. Ces nouveaux téléviseurs seront équipés du logiciel MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Il permet de traiter la fluidité des images tout en réduisant le flou de l’affichage des mouvements et minimiser les traînées de mouvement. Le tout permet d’optimiser des films ou des matchs de sport où le rythme rapide sera plus net.

TCL Série C72 : comme au cinéma

La série C71 est également compatible aux formats HDR10, HDR HLG, HDR10+ et HDR DOLBY VISION. Vous pourrez choisir le meilleur format avec un film Dolby Vision sur Netflix ou une série HDR 10+ sur Amazon Prime Video.

TCL n’a pas oublié la sortie des consoles nouvelles générations. Intégrant à ses téléviseurs une réactivité à la hauteur de la qualité de l’image. La Série C72 intègre la norme HDMI 2.1 et garantit la compatibilité avec les dernières consoles de jeux. Elle permet aussi les fonctions telles que le mode ALLM (Auto Low Latency), qui fait passer automatiquement le téléviseur en mode jeu pour un lag inférieur à 15ms.

TCL n’est pas qu’un fabricant de téléviseurs haut de gamme, il est aussi leader dans le domaine sonore. C’est pour cela que sa nouvelle série C72 intègre la possibilité d’installer une barre de son TCL. Pour autant, vous pourrez profiter d’une expérience sonore comme au cinéma avec un équipement de haut-parleurs ONKYO avec Dolby Atmos. Conçue pour sa clarté et sa précision du son, cette technologie permet de retranscrire avec fidélité un dialogue intime d’une comédie romantique ou un paysage sonore complexe d’un film d’action. L’émotion au cœur du Dolby Audio et du DTS HD, avec un son riche, complet et très immersif.

Un système Android TV

Cette série C72 ne serait pas parfaite sans son système Android TV ultra performante. Intégrant Google Home et Google Assistant, vous pourrez utiliser la commande vocale avancée mains libres, ou vous adresser directement à votre téléviseur. La série C72 permet aussi de faire des réunions familiales ou professionnelles à distance avec Google Duo, et ses appels vidéo gratuits directement via la télé. Enfin, vous pourrez profiter des appareils Alexa.

Ce concept permet de s’adapter à tous les environnements, tout en proposant différentes tailles. La série C72 De TCL est disponible en 43’’, 50’’, 55’’, 65’’ et 75’’. Et nouvelle série est également livrée avec un support réglable à double position permettant d’intégrer une barre de son TCL. Et ainsi, vous pourrez aussi installer ce téléviseur grand écran n’importe où.

Publicité