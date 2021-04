PlayStation Now : les nouveaux jeux d’avril 2021 (Borderlands 3, Marvel’s Avengers…)

Mois après mois, Sony continue d’agrémenter son service de cloud gaming de nouveaux jeux vidéo. Durant le mois d’avril 2021, le PlayStation Now s’agrémente ainsi du récent jeu d’action Marvel’s Avengers, le mythique RPG Borderlands 3 ou encore l’expérience de survie The Long Dark.

Face à l’offre de plus en plus construite du Xbox Game Pass avec notamment l’arrivée de 20 jeux Bethesda, Sony a décidé de mettre les bouchées doubles afin de valoriser son service de cloud gaming. Après InFamous Second Son, World War Z et et Superhot en avril 2021, c’est au tour de la dernière licence de Geabox Software ou encore de Square Enix avec Marvel Games de faire leur entrée sur le PlayStation Now.

Les nouveaux jeux du PlayStation Now en avril 2021

Aujourd’hui, le PlayStation Now permet de jouer en streaming à plus de 700 jeux précédemment sortis sur PS2, PS3 et PS4. Pour rappel, l’offre de Sony est la suivante : 9,99 € pour un mois ; 24,99 euros pour 3 mois ou 59,99 euros pour 12 mois. À noter qu’une période d’essai de sept jours sera mise en place dès demain.

En avril 2021, trois nouveaux jeux vont surement pouvoir vous faire chavirer sur le service PlayStation Now:

Marvel’s Avengers (jusqu’au 5 juillet) : comme son nom l’indique, vous allez être plongé dans l’univers Marvel avec à vos côtés les Avengers. Lors de cette aventure, votre objectif va être de déjouer une entreprise du nom de l’AIM mettant en danger l’humanité ;

: comme son nom l’indique, vous allez être plongé dans l’univers Marvel avec à vos côtés les Avengers. Lors de cette aventure, votre objectif va être de déjouer une entreprise du nom de l’AIM mettant en danger l’humanité ; Borderlands 3 (jusqu’au 29 septembre) : licence emblématique du jeu vidéo, Borderlands a profité d’un troisième volet en 2019. Encore une fois, le RPG en vue FPS revient à l’essentiel avec un monde déjanté, des personnages haut en couleurs et des loots par millier avec des armes plus fun les unes que les autres ;

: licence emblématique du jeu vidéo, Borderlands a profité d’un troisième volet en 2019. Encore une fois, le RPG en vue FPS revient à l’essentiel avec un monde déjanté, des personnages haut en couleurs et des loots par millier avec des armes plus fun les unes que les autres ; The Long Dark : découvrez l’Amérique du Nord dans une très intéressante simulation de survie. Suite à une catastrophe géomagnétique, le pays ne dispose plus d’aucune technologie fonctionnelle. Arriverez-vous à rester en vie face au froid et aux différentes menaces ?

