PlayStation Now : les nouveaux jeux de mars 2021 (InFamous Second Son, Superhot…)

À vos armes, les nouveaux jeux pour le PlayStation Now sont de sortie. En ce début de mois de mars 2021, Sony introduit quatre aventures bourrées d’action. Que vous soyez plutôt zombie, combats aériens, super-pouvoirs, vous allez être servie avec InFamous Second Son, World Wars Z, Ace Combat 7 ou encore Superhot !

Aujourd’hui, le PlayStation Now affiche une large bibliothèque de plus de 700 jeux. Tout comme le Xbox Game Pass, le service via abonnement permet d’accéder à ces licences directement sur PS4, PS5 et PC en streaming, ou bien en téléchargeant le jeu. Après des licences telles que Call of Duty: Black Ops III ou encore Detroit: Become Human en février 2021, le service revient avec plusieurs jeux d’actions en mars.

PlayStation Now : voici les jeux de mars 2021

Pour commencer, World War Z sera disponible sur le service de Sony jusqu’au 6 septembre 2021. Le roman de Max Brooks prend vie dans un jeu vidéo à la troisième personne. Seul ou avec vos amis, votre objectif sera de sauver l’humanité des hordes de zombies ayant envahi le monde. Envie de vous sentir comme un super héros ? InFamous Second Son, seconde licence arrivant sur le PlayStation Now en mars 2021, va alors répondre à vos attentes. Dans ce jeu vidéo d’action, vous incarnez Delsin Rowe, un jeune américain doté de super-pouvoirs. On vous laisse découvrir en vidéo l’expérience que vous allez pouvoir expérimenter.

Le célèbre Superhot fait aussi son apparition sur le PlayStation Now en mars 2021. Fort d’un gameplay atypique, ce jeu vous demandera d’éliminer plusieurs cibles dans différentes salles sans vous faire toucher. Petite subtilité, le temps ne s’écoule que lorsque vous bougez. La réflexion sera donc de mise afin d’éliminer tout le monde sur votre passage sans prendre une seule balle.

Pour finir, les amoureux des jeux d’aviation vont pouvoir profiter jusqu’au 31 mai 2021 d’Ace Combat 7 : Skies Unknown. L’occasion pour vous de profiter d’un jeu de combat aérien plein d’action où tactique et précision sont de mise. Petit bonus, le jeu est compatible avec le PlayStation VR.