PlayStation Now : les nouveaux jeux de février 2021

Les adeptes du service de cloud gaming de Sony, le PlayStation Now, vous en avoir pour leur argent durant ce mois de février 2021. En effet, la firme nippone vous réserve plusieurs grandes références du jeu vidéo comme le jeu narratif Detroit : Become Human, le jeu d’horreur indépendant Little Nightmares ou encore le FPS Call of Duty Black Ops III.

Après les nouveautés du Xbox Game Pass de Microsoft, c’est au tour de Sony de dévoiler les novueaux jeux du mois de février 2021 sur son service de cloud gaming. Pour rappel, l’abonnement PlayStation Now permet d’accéder à une grande bibliothèque de jeux vidéo directement depuis la PS4, la PS5 ou sur PC.

6 nouveaux jeux s’ajoutent au PlayStation Now en février 2021

Janvier aura été un bon petit amuse-gueule avant les jeux de ce mois de février 2021 sur le PlayStation Now. Tout d’abord, Call of Duty: Black Ops III fait son entrée sur le service de cloud gaming jusqu’au 29 avril. L’occasion pour vous de revivre une campagne et des parties multijoueurs pleines d’actions et surtout tabasser du mort-vivant dans le mode Zombies.

On constate ensuite l’arrivée du jeu narratif Detroit : Become Human. Développé par Quantic Dream, vous y incarnez trois androïdes dans un monde futuriste. Attention, chaque choix que vous prendrez impactera le scénario de cette épopée. Little Nightmare fera aussi son apparition sur le PlayStation Now (pendant au moins deux mois). L’occasion idéale pour découvrir un jeu d’horreur aux petits oignons et de profiter du second volet qui paraitra le 11 février prochain.

Jusqu’au 2 août, le jeu de catch de type arcade WWE 2K Battleground sera là pour vous divertir. Au programme : 70 catcheurs, 8 rings différents et des interactions les plus fun les unes que les autres. Comment ne pas passer ensuite à côté de l’action-RPG Darksiders Genesis. Le spin-off prend place avant le premier volet de la licence et vous lance à la poursuite de Lucifer. Pour finir, le PlayStation Now accueille en février 2021 le fameux jeu indépendant en vue aérienne Hotline Miami 2: Wrong Number. Votre objectif est simple, tuez tout le monde sans vous faire toucher.

Parmi les jeux quittant le service de cloud gaming de Sony en ce mois, nous retrouvons Hitman 2, Dead Cells et The Evil Within.

