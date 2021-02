Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de février 2021

Publicité

On ne change pas une équipe qui gagne, Microsoft ajoute sept nouveaux jeux dans son catalogue Xbox Game Pass durant ce mois de février 2021. L’occasion pour les joueurs de profiter de plusieurs licences dans le cloud ainsi que sur Xbox et PC.

Les mois passent et Microsoft continue de chouchouter son service d’abonnement Xbox Game Pass avec de nombreux jeux. En ce début de mois de février 2021, découvrons ensemble ce que la firme de Redmond vous réserve.

Quoi de neuf sur le Xbox Game Pass en février 2021 ?

Après avoir vendu l’ensemble de ses Xbox Series X, Microsoft attend qu’AMD reprenne un rythme de production normal pour satisfaire la demande des joueurs. Pendant ce temps, l’entreprise continue de proposer de nombreux nouveaux jeux à travers son service d’abonnement Xbox Game Pass. Faisons le point sur les arrivages de février.

Après un mois de janvier riche en jeux, le Xbox Game Pass accueille déjà durant ce mois de février 2021 Prison Architect sur PC. S’en suivra trois jeux durant dès le 4 février : Ghost of a Tale (PC), le RPG où vous incarnez un souriceau ménestrel, Project Winter (Cloud, PC et consoles), à vous de survivre à l’aide de vos amis dans un environnement enneigé, et The Falconeer (Cloud, PC et consoles), une aventure palpitante aux contrôles d’un faucon.

À partir du 11 février 2021, la célèbre licence de jeu de rôle Final Fantasy XII The Zodiac Age (PC et consoles), le monde préhistorique de Jurassic World Evolution (Cloud et consoles), le jeu de plateforme et d’infiltration Stealth Inc 2: A Game of Clones et le célèbre FPS remplit de nazis Wolfenstein : Youngblood seront au programme !

Plusieurs jeux quittent aussi malheureusement le service Xbox Game Pass : De Blob et Ninja Gaiden II sur consoles et World of Horror sur PC le 15 février 2021 et Shadow of the Maned sur le EA Play et console le 16 février.

Encore un peu de temps ? Découvrez les jeux gratuits Xbox Games with Gold du mois de février!