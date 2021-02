Publicité

Parmi les nombreux secteurs sur lesquels Samsung est positionné, celui de l’audio n’est pas oublié. Le coréen dispose dans ce domaine d’un catalogue varié et ne manque pas d’offres. Pour un budget assez abordable, la barre de son Samsung HW T450 se veut suffisamment polyvalente pour convenir à la majorité des besoins avec une qualité audio convenable.

Présentation

La Samsung HW T450 se place tout juste sous la barre des 200€, à 199€. En promotion en cette fin d’année 2020, on peut la retrouver pour 20€ de moins sur la boutique officielle. Voici sa fiche technique :

Puissance totale 200 Watts Canaux 2.1 Type de caisson de basse Sans fil Caractéristiques audio Dolby Digital 2.1, Surround Mode expansion Connectivité Liaison optique, Bluetooth (SBC), USB Dimensions et poids barre de son 860 x 54 x 74 mm – 1.5 Kg Dimensions et poids caisson de basse 181.5 x 343 x 272 mm – 4.3 Kg Accessoires Télécommande, Fixations murales, câble optique fourni Application SmartThings Non compatible

Design & connectiques

À propos du design, les barres de son de Samsung sont toutes très similaires. Sobres, elles s’intègrent très facilement dans n’importe quel salon disposant d’un meuble assez large. Les plus grosses différences se situent dans les caractéristiques, la puissance, la connectique et le nombre d’enceintes additionnelles. Ainsi, la HW T450 est accompagnée d’un unique caisson de basse. Le tout pourra aisément se glisser sous une télévision sans problème. L’absence de câbles pour interconnecter le caisson et la barre permettent de les positionner chacun comme bon nous semble sans contrainte de rangement de câble. Dans le cas d’un montage au mur de la barre, ce sera également appréciable visuellement. Ils se couplent alors rapidement par Bluetooth par une simple pression d’un bouton au dos du caisson.





Les connectiques se limitent aux besoins d’une télévision moderne, c’est-à-dire un unique câble optique. Un slot USB-A est voisin à la prise optique pour éventuellement y brancher une clef USB contenant vos playlists favorites. Les câbles sortent par des encoches à l’arrière de la barre pour ne pas gêner, même posée sur un meuble. Heureusement, le Bluetooth est pris en charge et permettra d’y associer aussi bien un smartphone qu’une télévision équipée. Aucun délai dû à la latence n’est à déplorer si l’on ne dispose pas de connectique optique, le confort d’écoute et de visionnage n’est pas impacté.

Fonctionnalités

Pour s’adapter aux contenus qu’elle diffuse, la barre de son Samsung HW T450 propose différents modes audio. Sélectionnables via la télécommande fournie, les présélections sont les suivantes : Standard, Surround, Game, Smart.





En mode Jeu, les basses sont encore plus prononcées pour accentuer les explosions, chocs et tous les bruits sourds. Le mode Surround permet d’interconnecter des enceintes d’appoints compatibles pour former un kit 4.1 complet et améliorer l’immersion. La présélection Standard est bien équilibrée et conviendra à tous types de contenus. Si l’on change souvent de type de contenu, on choisira le mode Smart, qui adapte les réglages audio automatiquement en fonction de ce qui est écouté.

Audio

Le son de ce kit 2.1 est très bon, tout simplement. Selon le mode sélectionné, la différence d’accentuation des basses et des médiums se remarque aisément. Le mode Gaming est le plus basseux, en se concentrant sur les fréquences basses, il conviendra alors également pour les musiques dont les basses sont proéminentes (Hard Rock, Dubstep…), mais pas pour tous les registres. On choisira un mode Standard ou Smart si l’on change souvent de domaine musical ou pour regarder un film sans être assourdi par les basses d’ambiance. En tout cas, elle ne manque pas de potentiel. Le spectre audio est présent dans sa totalité et ne présente aucune distorsion, même à volume maximal. Peu importe la puissance, la qualité d’écoute est la même. Les certifications Dolby Audio et DTS permettent de conserver une qualité d’écoute optimale même si l’on ajoute des enceintes satellites pour améliorer l’immersion sonore.

Avec 200 Watts de puissance sonore totale, la barre de son Samsung WT T450 n’est pas en reste. Pour sonoriser une grande pièce, cela est amplement suffisant. Lors d’un usage en appartement, on veillera à fermer les fenêtres pour éviter de perturber les passants qui pourraient se demander d’où vient un tel brouhaha et prévenir les voisins avant de monter le volume, notamment en mode Gaming à haut volume. Au plus proche, le sol vibre et on se situe à environ 80 dB d’intensité sonore.

Conclusion

La barre de son Samsung HW T540 est une excellente solution pour sonoriser un salon pour un budget raisonnable. Avec un son puissant, homogène et qui s’adapte à vos contenus, elle répondra à tous les besoins de la famille pour jouer à la console, regarder des films et mettre de l’ambiance pour une soirée. Le kit 2.1 est extensible en 5.1 pour être encore amélioré à l’avenir pour constituer un véritable home cinéma. On pourra seulement lui reprocher l’absence d’un port jack, mais ce n’est pas l’usage auquel elle se destine. Nous vous recommandons alors sans hésiter l’achat de cette barre de son.

Points positifs Un son riche et puissant

Le design passe-partout, recouvert de tissu

Liaison sans fil entre la barre et le caisson de base Points négatifs Peu de connectiques