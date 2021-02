Oculus Quest : le casque de réalité virtuelle accueille Facebook Messenger

Publicité

Presque deux ans après son lancement, le casque de réalité virtuelle Oculus Quest de Facebook accueille enfin la célèbre application de messagerie Messenger. À travers cette mise à jour, l’entreprise de Mark Zuckerberg a aussi ajouté une nouvelle application pour les développeurs indépendants : App Lab.

Riche d’un succès sans égal, le dernier casque de Facebook, l’Oculus Quest 2, est devenu une référence. L’entreprise souhaite ainsi améliorer sans cesse cette gamme de casques de réalité virtuelle avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités comme le multi-compte. Aujourd’hui, Facebook Messenger et l’App Lab font leur grande entrée chez les Quest !

À travers un post de blog, Oculus a dévoilé l’arrivée de Facebook Messenger sur les Quest. Une intégration somme toute logique étant donné que le réseau social a acheté l’entreprise en 2014. On apprend ainsi que des messages pourront être envoyés grâce au clavier virtuel, avec la fonction vocale de retranscription ou bien grâce à des phrases pré-écrites. Vous pourrez aussi grâce à l’application créer des groupes de jeux (Oculus Party) afin de vous retrouver facilement entre amis.

App Lab : un nouveau magasin d’application

Après avoir dévoilé les meilleurs jeux et applications de 2020 pour Oculus Quest, l’entreprise a décidé de lancer une boutique alternative de jeux pour les développeurs indépendants : l’App Lab. L’objectif de cette dernière est de permettre de publier des projets indépendants facilement et sans les barrières d’exigences de l’Oculus Store. De plus, cette nouvelle plateforme permettra de mettre encore plus en avant les créations des développeurs indépendants. Ces derniers auront l’avantage de pouvoir soit rendre leurs jeux visibles à tous grâce à un lien, soit uniquement distribuer des clés à certaines personnes. 12 expériences sont déjà disponibles pour les possesseurs d’Oculus Quest, n’hésitez donc pas à les tester !

Cette nouvelle mise à jour majeure est en cours de déploiement, il faudra donc peut-être encore patienter un petit moment avant de voir arriver Facebook Messenger et l’App Lab sur vos casques Oculus Quest.

