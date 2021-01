Oculus Quest 2 : la casque VR de Facebook bat des records

Publicité

Vous avez certainement été nombreux à avoir testé les casques de réalité de virtuelle, l’Oculus Quest 2, produit par la filiale de Facebook. L’entreprise fabricante et distributrice, Oculus, a le plaisir de vous annoncer que son nouveau produit a eu le succès espéré et que même des records auraient été réalisés au niveau de certains objectifs qu’elle s’était fixés. Découvrez dans cet article les prouesses dont parle Oculus.

Description de l’Oculus Quest 2

L’Oculus Quest 2 est un casque de réalité virtuelle (VR) conçu par l’entreprise « Oculus » filiale de Facebook. Ce jeu, réservé spécialement aux adolescents et adultes, permet à l’utilisateur de créer un univers qui lui est propre et d’y éventuellement inviter des amis pour jouer. Il est donc fortement dépendant d’une bonne connexion Internet. L’Oculus Quest 2 est doté d’une mémoire assez grande pour supporter un nombre considérable de joueurs à la fois. Il implémente également une grande diversité de jeux pour que toutes personnes (hommes ou femmes) puissent trouver du plaisir en y jouant. Mais chacun d’eux devra avoir un compte Facebook. Outre cette diversité, Facebook prend soin de mettre à jour son casque et d’ajouter de nombreuses fonctionnalités.

Le record battu par l’Oculus Quest 2

À l’heure du bilan de fin d’année, environ 3 mois après avoir lancé l’Oculus Quest 2, la filiale de Facebook dit être plus que satisfaite des performances de son produit et révèle même qu’il a battu le record du nombre de joueurs actifs sur un mois. Et ce nombre continue de croitre laissant présager d’autres chiffres plus impressionnants dans les mois à venir. L’entreprise fabricante a aussi précisé qu’une grande proportion d’utilisateurs enregistrés serait constituée de joueuses. Cela prouve que les ingénieurs d’Oculus se sont, sérieusement, mis au travail pour permettre à toutes les personnes, tous sexes confondus, de pouvoir profiter de cette expérience unique. Facebook promet d’ailleurs davantage d’amélioration à venir et prévoit mettre sur le marché, en 2021, un nouveau produit de la même catégorie dénommé « Facebook Horizon ».

