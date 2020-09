La réalité virtuelle (VR) autrement avec l’Oculus Quest 2

La réalité virtuelle est effective avec Oculus. Cette filiale de Facebook met sur le marché le nouveau casque Quest 2. Il est plus confortable pour l’utilisateur. Il est doté d’ailleurs d’une résolution exceptionnelle. D’énormes avancées technologiques ont été réalisées sur Oculus Quest 2 pour satisfaire les exigences des utilisateurs. Et ainsi offrir de nouvelles expériences de jeux.

Un casque autonome et confortable

L’Oculus Quest 2 fait découvrir aux utilisateurs toute la dimension possible de la réalité virtuelle. Ce casque se passe désormais des câbles. Il permet du coup à ses utilisateurs d’avoir plus de liberté de mouvement. Le nouvel appareil conçu par Oculus permet aux joueurs de se passer de la console de jeu portable. En tant que casque nomade, il fonctionne bien sans être raccordé à un PC ou à un smartphone. L’autre particularité de cet appareil est son design. Il est plus petit et si léger. Il assure un meilleur confort pour la réalité virtuelle.

Le concepteur a procédé à une réduction de 10 voire 15% du poids et de l’encombrement du modèle précédent. Le casque est donc plus profilé. Son poids avoisine les 500 grammes. Cela rend ainsi le casque VR très pratique à porter. Les sangles ont fait l’objet d’une étude poussée pour un confort d’utilisation et un design attrayant.

De nouvelles utilisations pour la technologie VR

Le domaine des entraînements militaires : L’utilisation de la réalité virtuelle permet aux soldats de faire des simulations de guerre sans prendre de risques

Sport : Il permet aux joueurs et aux entraîneurs de créer des scénarios de match

Casinos en ligne : Les joueurs peuvent jouer à leurs jeux favoris sans devoir se déplacer et risquer le COVID. Le portail Casino Midnight a développé tout une section sur ce thème

Éducation : les élèves peuvent désormais visiter des musées, ou retourner à l’antiquité

Une nouvelle catégorie de casque

Pour la réalité virtuelle, l’Oculus Quest 2 a conçu un casque très avancé. Il se distingue par une couleur blanche givrée. Ce nouveau dispositif possède un double microphone, des lentilles Fresnel et une technologie audio intégrée. L’intérieur entourant les lentilles est en tissu pour ne point irriter les peaux sensibles. Le port USB-C est placé désormais à l’horizontale au lieu d’être comme autrefois à la verticale. La résolution du casque est de 2K par œil. Les haut-parleurs sont intégrés au niveau des branches. Le casque possède deux manettes contrôleurs de type Oculus Touch 2. Son champ de vision est de 120° favorisant ainsi une liberté de mouvement de 6 DoF. Il sera doté d’un processeur Snapdragon très puissant. Il s’agit de la puce Qualcomm Snapdragon XR2.

Le but visé est de permettre à l’utilisateur de jouir d’une grande qualité de graphismes. Ce processeur garantit une résolution maximale. Il est prévu un rafraîchissement de près de 90 Hz pour l’écran. La batterie ne sera pas ainsi vite consommée. L’autonomie de la batterie est de 2 voire 3 heures sur le précédent Oculus Quest. Elle a une puissance de 3648 mAh pour permettre une charge rapide et fiable. Les lentilles peuvent être ajustées sur 3 différentes positions. Oculus Quest 2 plonge chaque utilisateur dans une expérience plus immersive.