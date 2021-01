AirPods Max : un modèle plus abordable en préparation chez Apple

Publicité

Les AirPods Max ont connu une bonne percée sur le marché des casques audio. Mais, ses ventes n’ont peut-être pas connu le succès espéré par Apple, et ce certainement à cause du tarif affiché à la vente. Pour conquérir davantage de parts de marché, le géant constructeur américain serait en train concevoir des AirPods plus abordables et sa commercialisation serait pour très bientôt. Trouvez dans cet article l’essentiel des informations circulant sur ce sujet.

Des AirPods Max à la portée de la classe moyenne

À en croire des rumeurs, qui s’amplifient jour après jour, les ingénieurs d’Apple seraient en train de phosphorer sur de nouveaux AirPods Max qui représenteraient une alternative au casque premium actuellement sur le marché. Ce dernier avait déjà suscité de nombreuses critiques, notamment sur le prix de vente qui a été jugé trop élevé. Le nouveau casque, un AirPods Max, devrait coûter environ deux fois moins que le précédent. Une information qui si elle se confirmait permettrait aux personnes à revenus moyens de pouvoir s’offrir ce gadget de la prestigieuse marque à la pomme. Mais, certains utilisateurs redoutent déjà la possibilité que ce nouveau AirPods n’implémente pas des matériaux de dernière génération et fonctionnalités aussi intéressantes que le casque premium.

Un casque moins premium, mais de qualité

L’écart de prix qu’il pourrait y avoir entre l’actuel casque premium AirPods Max et celui à venir est une raison évidente pour conclure qu’il y aura une différence notable entre les technologies de fabrication. En effet, le casque premium est conçu en acier et en aluminium tandis que le nouveau (moins premium) serait presque entièrement en plastique. Ce changement de matériaux n’influencerait que le poids du gadget et pas la qualité du produit. Les fonctionnalités ne devraient donc pas changer d’un modèle à un autre, aurait rassuré Apple. En attendant la sortie officielle du casque, les supputations continueront à alimenter les médias.

