Le célèbre bouton Like de Facebook disparait

Publicité

L’entreprise californienne n’a pas cessé de surprendre ses abonnés avec des modifications sur la plateforme de messagerie. En effet, Facebook prévoit supprimer un bouton qui se révèle très important pour de nombreuses personnes. Il s’agit du bouton ‘’Like’’. Cette action serait même imminente et pourrait intervenir aujourd’hui. Cet article vous fera un point sur les motivations de l’entreprise de Mark Zuckerberg ayant conduit à cette décision.

L’influence du bouton ‘’Like’’ sur les publications

Facebook est une plateforme qui servant à plusieurs fins. Certains s’en servent pour se faire des ami(e)s et d’autres pour leurs entreprises. Le bouton ‘’Like’’ mis par Facebook sur sa plateforme sert aux correspondants d’aimer ou pas les publications de leurs prochains. Mais, la remarque qui aurait été faite serait que ce bouton s’est montré peu efficace dans sa mission. En effet, l’appréciation donnée à une publication est une décision subjective qui ne se fonde sur rien du tout. Pourtant le nombre de ‘’Like’’ que compte une publication d’une entreprise est très important dans sa politique de vente. Des individus s’amuseraient ainsi à saboter cette politique en donnant des ‘’dislikes’’ à ces publications. Facebook aurait donc décidé siffler la fin de la récréation.

Facebook, à travers cette décision de faire disparaître le bouton ‘’like’’ de sa plateforme, aurait l’ambition de protéger davantage les entreprises et autres professionnels utilisant sa plateforme pour faire des publicités. Surtout, celles et ceux dont la crise sanitaire aurait impacté significativement les activités et qui de ce fait connaîtraient une baisse de popularité auprès des clients. Le réseau social souhaiterait ainsi offrir à ces derniers de meilleurs services, plus dynamiques orientées vers de nouveaux horizons. La suppression du bouton ‘’like’’ favoriserait un meilleur suivi du contenu des publications par les followers. Cette action ne serait que le début d’une longue série de changements à venir sur la plateforme.

Encore un peu de temps ? Sachez que WhatsApp va désormais partager vos données personnelles avec Facebook !

Publicité