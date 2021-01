The Elder Scrolls prochainement en série sur Netflix ?

Publicité

C’est une rumeur qui sévit depuis quelques temps. Après les annonces de séries adaptant les jeux vidéo Resident Evil et Beyond Good and Evil, la plateforme Netflix serait en train de réaliser une adaptation, en série également, des jeux The Elder Scrolls.

Une nouvelle adaptation d’une licence Bethesda en série ?

Ce projet d’adaptation n’en est qu’au stade de rumeur. Une rumeur lancée par un insider, Daniel Richtman. Selon ses dires, la célèbre plateforme de SVOD est en négociation pour obtenir les droits de la licence The Elder Scrolls, détenue par Bethesda. Netflix aurait ainsi dans l’idée de créer quelque chose d’ambitieux, du même niveau que The Witcher. Cette rumeur est également appuyée par le fait que le cinquième et dernier opus de la licence, Skyrim, va fêter ses dix ans cette année. Ainsi, la série pourrait sûrement marquer l’anniversaire de ce jeu de Bethesda.

À noter que Netflix n’est pas le seul à vouloir adapter l’une de leur licences. En effet, pour sa plateforme Prime Video, Amazon projette également de réaliser, également en série, une adaptation de Fallout.

Dans tous les cas, si la rumeur autour de son existence se révèle vraie, la série The Elder Scrolls pourrait probablement faire patienter les fans avant The Elder Scrolls VI, annoncé à l’E3 2018 et également source de nombreuses rumeurs quant à son contenu.

