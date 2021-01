Publicité

Cette fin d’année 2020, bien que catastrophique d’un point de vue sanitaire, ne fut pas pauvre en sorties dans le monde du jeu vidéo. Avec l’annonce des nouvelles générations de console, de cartes graphiques, et de processeurs toujours plus puissants, la technologie a vécu un renouveau. La VR n’a pas été exemptée. Cette année, Oculus développe le marché avec un casque équipé d’un processeur pour smartphone, l’Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2, la VR à un prix réduit

Contrairement à la concurrence ou aux premières versions de casques VR, celui-ci n’est pas situé aux alentours des 1000€, mais à seulement 349€ pour la version 64Go et 449€ pour la version 256Go. À ce tarif, peut-on y trouver des compromis ?

Première utilisation

Pour moi, ce casque s’adresse en grande partie pour des joueurs novices en VR. Tout a été pensé pour que même la personne n’ayant aucune connaissance dans ce milieu puisse vivre l’expérience la plus optimisée possible. Tout au long du processus de configuration, vous êtes guidé par un affichage clair, simple et intuitif, ce qui vous permettra de placer au mieux le casque pour avoir une image la plus nette possible selon l’écartement de vos yeux et la forme de votre tête. Il faudra tout de même compter un bon 30 minutes avant de lancer son premier jeu. En effet, il est obligatoire de passer par des mises à jour et des petits tutoriels de prises en main.

L’Oculus Quest 2, la portabilité avant tous.

Lointaine est l’époque où il fallait s’équiper de 2 ou 4 caméras disposées dans les recoins de votre pièce pour pouvoir profiter au mieux de l’expérience VR. En effet, ce casque n’a besoin que des manettes fournies pour fonctionner ! Vous pouvez directement vous lancer dans vos aventures les plus déjantées.

Le casque est pourvu de 7 caméras pour pouvoir se situer lui et les manettes dans l’espace. Et pas besoin de câbles, vous êtes donc totalement libres de vos mouvements.

Le catalogue de jeu de l’Oculus Quest 2

Une fois sur l’interface, il vous faudra faire votre choix et lancer un jeu. Un grand catalogue s’offre à vous avec des prix tournants souvent aux alentours des 25€. La liste est longue et exhaustive : Beat Saber, SUPER HOT VR, Echo VR, et bien d’autres. Si parmi tous ces jeux je ne devais vous en conseiller qu’un, ce serait sans hésiter Beat Saber. Vous trouverez une sélection des meilleures musiques sur lesquelles jouer ici.

Le confort à l’utilisation

Ce casque n’a pas que des qualités, outre sa puissance qui fera tourner tous les jeux sans problèmes à 90Hz, sa simplicité d’utilisation, la qualité de l’affichage améliorée. Un point peut en décevoir certains, le confort. Commençons par différencier 2 types de joueurs.

Premier cas de figure, le joueur n’utilisant pas le casque plus de 30 minutes. Pour lui, un seul problème peut se poser, l’une des 2 concessions du casque. En effet, pour réduire les coûts, Oculus a choisi de ne pas permettre le réglage en profondeur des 2 écrans. Il n’est pas possible de les éloigner ou les rapprocher. Il va donc être compliqué de trouver la netteté parfaite. Comme dit précédemment, il est cependant possible de régler l’écartement entre vos yeux. Mais ici encore un souci, impossible de les régler séparément. Si l’on pousse l’œilleton gauche, le droit se déplace aussi.

Il y a ensuite un deuxième type de joueur, celui utilisant le casque plus de 30 minutes. Si vous trouvez votre netteté, vous pourrez alors jouer sans mal pendant environ 3h30 avant de ne plus avoir de batterie. Cela peut paraître être faible (deuxième compromis), mais vous avez la possibilité de le recharger en même temps que vous l’utilisez avec une batterie externe.

Je déconseille à toute personne ayant des problèmes de nuque, vertèbres de porter le casque pendant plus de 30 minutes de manière statique. En effet, le casque étant lourd, des douleurs peuvent apparaître.

La marque Oculus appartient à l’une des plus grandes entreprises de cette planète : Facebook.

Cette affiliation pourrait faire peur à certains, ce qui est compréhensible. Il n’en est pas moins que le casque est librement utilisable sans avoir de compte Facebook. Il vous sera cependant demandé de créer un compte Oculus.

La VR future du jeu vidéo ou du sport ?

Lors de l’utilisation du casque, vous allez faire une activité physique et sportive sans vous en rendre compte. Depuis une mise à jour récente, vous pouvez suivre vos dépenses énergétiques, vos calories brulées, les distances parcourues… depuis le logiciel embarqué Oculus Move. Avec ce système, remplir les objectifs quotidiens devient presque une drogue. La satisfaction est au rendez-vous.

La véritable puissance de l’Oculus Quest 2

L’Oculus Quest 2 peut grâce à un accessoire, l’Oculus Link, dévoiler toute sa puissance en étant relié à un ordinateur. Lors de ce test, l’Oculus Quest 2 était ainsi relié à l’AORUS 17X, un monstre de puissance. L’Oculus Link est un câble USB-C de 5 mètres de longueur. L’ordinateur devra posséder au moins 8Go de RAM, un processeur i5-4590 et au minimum une Nvidia Geforce 970 ou équivalente.

Deux expériences sont alors à tester : Google Earth VR et Phasmophobia.

L’Oculus Link viendra rajouter 99€ à votre investissement initial. Les 2 expériences citées juste au-dessus justifient à elles seules l’achat de cet accessoire. Je vous conseille cependant de ne pas le prendre en même temps que le casque. D’abord de tester celui-ci, et si l’expérience vous séduit et que votre machine de jeux vous le permet craquer alors pour l’Oculus Link.

Conclusion

Pour la deuxième itération de son casque, Oculus place la barre encore plus haut. Ce casque, de par son coût et sa facilité d’utilisation, conviendra parfaitement pour une première expérience VR. Le catalogue est loin d’être en reste, vous trouverez forcément un jeu ou une expérience qui vous satisfera. Il conviendra aussi par sa possibilité d’évolution avec le Link aux utilisateurs de VR les plus expérimentés.

