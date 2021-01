PS5 : Sony dévoile les dates de sortie de ses futurs jeux vidéo

Publicité

Sony a aujourd’hui profité du CES 2021 pour dévoiler de nouvelles informations autour de sa console PS5. En effet, la firme a dévoilé subtilement les dates de sortie de ses futurs jeux vidéo exclusifs qui seront proposés sur sa console Next Gen.

La conférence virtuelle du CES 2021 n’a pas empêché Sony de glisser quelques informations relatives à la PS5. Une courte petite partie d’une vidéo présentant de multiples trailers nous a d’ailleurs permis de voir les fenêtres de sortie de plusieurs licences vidéoludiques de la marque et d’autres gros studios.

L’avenir des jeux vidéo exclusifs PS5 se dessine

Sony a de gros problèmes pour répondre à la demande de sa nouvelle console. Faisant tout pour mettre fin aux ruptures de stock, l’entreprise n’oublie pas de tenir au courant ses joueurs autour des prochains jeux qu’ils pourront expérimenter sur PS5. Lors de sa conférence de presse au CES 2021, quelques minutes ont été dédiées à ces derniers.

Avant toute chose, Jim Ryan, PDG de PlayStation, a tenu à souligner que la nouvelle console PS5 avait connu le lancement le plus réussi de la firme et de tous les lancements de consoles de jeux vidéo. Les futures productions cinématographiques autour des licences phares ont aussi rapidement été citées (le film Uncharted ainsi que la série The Last of Us).

Après cela, nous avons eu l’occasion de découvrir des extraits présentant les prochains jeux exclusifs à la console PS5. Cette présentation c’est fini avec un visuel PLAY HAS NO LIMITS avec écrit en petits les dates de sortie précises ou approximatives des licences :

Hitman 3 – janvier 2021 ;

Returnal – 19 mars 2021 ;

Kena Brige of Spirits – mars 2021 ;

Solar Ash – juin 2021 ;

Little Devil Inside – juillet 2021 ;

Ghostwire Tokyo – octobre 2021 ;

Stray – octobre 2021 ;

Ratchet & Clank – 2021 ;

Horizon Forbidden West – 2021 ;

Project Athia – janvier 2022 ;

Pragmata – 2023 ;

Même si cela semble léger pour 2021, il ne faut pas oublier que les jeux présentés ci-dessus ne concernent que quelques grandes licences qui seront exclusives à la PS5.

