Sony présente les premiers téléviseurs à intelligence cognitive au monde. Les nouveaux modèles BRAVIA XR comprennent des séries LED, mais également OLED, de 55 à 85 pouces.

Un processeur à intelligence cognitive pour les Bravia XR

Présenter des modèles 4K et 8K ne suffit plus pour afficher des innovations. C’est pourquoi les nouveaux Bravia XR de Sony ont la particularité d’intégrer un processeur à intelligence cognitive. Ils utilisent une méthode de traitement qui a pour but de reproduire le fonctionnement de la vue et de l’ouïe humaines. Le Cognitive Processor XR divise ainsi l’écran en différentes zones et détecte l’emplacement du « point focal » dans l’image. Alors qu’un processeur traditionnel ne peut détecter et analyser qu’individuellement les éléments de l’image comme la couleur, le contraste et les détails, le nouveau Cognitive Processor XR peut détecter et optimiser plusieurs éléments simultanément. C’est ce que fait notre cerveau et ce nouveau processeur fera de même. Cela permettra d’ajuster tous les éléments les uns par rapport aux autres afin de produire un meilleur résultat final. Également, la synchronisation de tous ces éléments donnera un réalisme parfait.

La position du son dans le signal sera également gérée par ce processeur. Tout cela afin d’obtenir une correspondance parfaite du son à l’écran. Tout signal audio sera converti en un son surround 3D pour parfaire le réalisme.

« L’objectif de Sony consiste à progresser constamment sur la voie de l’innovation technologique télévisuelle pour offrir le spectacle le plus immersif possible »

Un 8K LED, deux 4K OLED et deux 4K LED

Ce sont donc 5 modèles qui sont dévoilés. Le Z9J, seul modèle 8K, avec une dalle LED qui se décline en 75 pouces et 85 pouces. Puis viennent deux télévisions 4K OLED, les A90J et A80J, pour des tailles de 55, 65, 77 ou 83 pouces. Enfin, les deux modèles 4K LED, le X95J disponible en 65, 75 et 85 pouces et le X90J décliné en 50, 55, 65 et 75 pouces.

Tous ces modèles sont accompagnés de différentes fonctionnalités telles que Google TV. Également la commande vocale en main libre est présente ainsi que la compatibilité avec les enceintes connectées. Le service Bravia Core donne accès aux derniers films Sony Pictures Entertainement. Il utilise la technologie Pure Stream pour fournir une qualité de streaming similaire à celle d’un Blu-Ray UHD. Enfin, tous les téléviseurs BRAVIA XR sont compatibles HDMI 2.1, y compris le 4K 120 ips, le taux de rafraîchissement variable (VRR), le mode de faible latence automatique (ALLM) et l’eARC. Ils prennent aussi en charge des résolutions et des fréquences d’images supérieures pour assurer des expériences de jeux nouvelle génération.

Les prix et les disponibilités ne sont pour le moment pas annoncés. Il faudra être patient, mais l’annonce sera effectuée prochainement.