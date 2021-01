CES 2021 – Sony vient concurrencer DJI avec son drone Airpeak

Publicité

Lors sa conférence virtuelle du CES 2021, Sony a levé le voile sur un tout nouveau projet : Airpeak. Se présentant sous la forme d’un drone, la firme nippone s’attaque à un tout nouveau marché à travers ce premier produit aérien. DJI n’a qu’à bien se tenir.

En novembre dernier, nous apprenions que Sony lançait une nouvelle marque du nom de Airpeak. Nous voilà désormais en janvier 2021 et le CES a été l’occasion pour l’entreprise de présenter un premier produit pour les vidéastes.

Airpeak AirCraft : le premier drone Sony se dévoile

Ce n’est pas une surprise, mais c’est une concrétisation pour Sony en ce début d’année 2021. L’entreprise a en effet pour la première fois présenté son premier drone lors du CES de Las Vegas : le Airpeak Aircraft.

Premier argument autour de cet appareil faisant partie de la marque Airpeak, celui-ci serait le plus petit drone permettant de porter une caméra Sony Alpha. La marque cible ainsi principalement les créateurs de contenu professionnel avec ce produit, que ce soit pour la vidéo ou bien la photographie. Afin de ne pas gâcher les prises de vue, le quadricoptère dispose de trains d’atterrissage rétractables.

La firme nippone n’a cependant pas trop jouer sur les détails autour de son Airpeak Aircraft. Le PDG de Sony Corporation, Kenichiro Yoshida, a cependant déclaré lors de cette conférence “Nous aimerions présenter un nouveau produit intégrant l’intelligence artificielle et la robotique, conçu pour les créateurs aventureux. Il s’agit de Airpeak. Airpeak permet aux créateurs de vidéos d’explorer de nouvelles frontières pour l’expression visuelle. Avec la caméra Alpha de Sony, il est possible de réaliser des prises de vue à des distances stables et dynamiques. Les créateurs ont un potentiel illimité pour capturer des images étonnantes depuis les airs. Airpeak transforme le ciel en un terrain de jeu créatif infini.”

Une chose est sure, Sony s’attaque à gros avec ce produit, et notamment à la firme DJI, récemment bannie des États-Unis. L’appareil devrait normalement arriver au printemps 2021.