POG, le retour du jeu mythique en 2021

Publicité

Véritable phénomène de société auprès des enfants entre 1994 et 1998, les POG faisaient fureur dans les cours d’école. Les jeunes en étaient pour la plupart de grand collectionneur. Pour se rendre compte, dans les années 90, il y a eu plus de 10 milliards de pièces vendues dans 30 pays. Après 25 ans, ils sont de retour et ils sont à l’assaut de la nouvelle génération. Et qui de mieux que les parents qui y jouaient à l’époque pour apprendre à leurs propres enfants ? C’est en tout cas le pari que fait Asmodee, une société française spécialisée dans les jeux de société.

POG késako ?

Les règles du jeu sont simples. Chaque joueur dépose un nombre égal de POG en les posant face contre sol en une seule pile. Le premier joueur lance sur la pile un KINI (rondelle en plastique ou en métal aux mêmes dimensions que les pogs mais d’épaisseur différente). Il récupère ensuite les POG retournés. Les POG restants sont empilés et remis en jeu pour le joueur suivant. Cela continu jusqu’au dernier retourné. Ensuite les joueurs comptent les pièces collectées et c’est celui qui en a le plus qui gagne la partie.

Plusieurs nouvelles séries vont sortir

La première série est disponible depuis le 26 décembre 2020. Mais trois autres vont être publiées en mars, juin et août 2021. Bien entendu, comme à l’époque, il y aura également des classeurs de rangement pour votre collection.

Le prix pour le pack « PVC Booster » contenant 5 POG se situe aux alentours de 4€. Tandis que le pack « PVC Starter » contenant 8 POG + 1 Kini coute environ 8€.

A l’heure des Smartphone et de Fortnite cela peut paraître quelque peu désuet pour la nouvelle génération. Mais les POG nécessite de nombreuses qualités que l’on peut trouver dans les jeux vidéo. Pour y jouer, il faut de la dextérité et de l’adresse. Sous oublier d’avoir aussi une stratégie bien établie en fonction de la force de ses adversaires et de ses objectifs de collection.

Bref que se soit à l’école ou à la maison, jouer aux POG est toujours aussi sympa.

Publicité