Fortnite : 120 FPS sur consoles next-gen et mode performance sur PC

Epic Games vient d’annoncer de bonnes nouvelles pour les joueurs très récemment. En effet, les consoles next-gen (PS5, Xbox Series X et S) ont désormais l’opportunité de faire tourner Fortnite en 120 FPS. De plus, les joueurs peuvent désormais activer un mode performance sur PC afin d’optimiser le jeu sur les configurations un peu vieillissantes.

Les vieux PC sauvez par Epic Games grâce au mode performance

Avant de vous parler des 120 FPS sur consoles next-gen, découvrons les changements apportés sur PC. Riche d’un grand nombre et d’une belle variété de joueurs, Epic Games souhaite offrir son jeu Fortnite à tout le monde dans les meilleures conditions. C’est pourquoi une nouvelle option graphique vient d’arriver : le mode performance.

L’objectif de ce nouveau mode est simple : permettre aux vieux PC d’atteindre les 60 FPS en baissant la qualité visuelle du jeu. Pour activer le mode performance, rendez-vous dans les options vidéo, Graphismes Avancés puis Mode de rendu. À cette étape, vous pourrez sélectionner DirectX 11, DirectX 12 (Beta) et Performance (Alpha).

© Epic Games

Autre petit ajour intéressant, il est possible de gagner de l’espace de stockage (environ 14,5 Go) en désactivant la case Textures Haute Résolution dans les options du jeu Fortnite sur sa bibliothèque Epic Game Store.

Fortnite atteint les 120 FPS sur les consoles next-gen

La version 15.10 de Fortnite sur les consoles next-gen (PS5 et Xbox Series X et S) amène une très bonne nouvelle pour les joueurs. En effet, ceux-ci vont pouvoir profiter du 120 FPS afin de rester à l’affut du moindre mouvement de leurs ennemis. Cependant, si la fonctionnalité est activée, la qualité visuelle passera de la 4K au 1440p sur Xbox Series X et PS5. La Xbox Seris S devra quant à elle utiliser la résolution Full HD 1080p au lieu du 1200p. De plus, plusieurs paramètres graphiques seront réduits afin d’afficher les 120 FPS sur cette dernière (résolution des ombres, désactivation des nuages volumétriques…).

© Epic Games

Désormais, il ne reste plus qu’à Nvidia de ramener le célèbre Battle Royale sur iPhone et iPad !