Periscope : le service de vidéo en direct de Twitter tire sa révérence

Adieu Periscope. La nouvelle vient de tomber, le service de diffusion de vidéo en direct de Twitter va fermer ses portes d’ici mars 2021. Le succès de l’application n’aura pas tenu sur la longueur, et risque surtout de laisser sa place à une nouvelle solution.

En début d’année 2015, Twitter annonçait le rachat de l’application Periscope. Connaissant un succès retentissant pendant quelque temps, la popularité du service de vidéo en direct a cependant faibli d’année en année. C’est ainsi que nous avons appris hier que l’application allait être retirée à partir de mars 2021.

Pourquoi Periscope va-t-il fermer ses portes ?

Dans un communiqué publié sur le blog de Periscope, l’entreprise déclare dans un premier temps que les coûts de gestion de son service ne sont plus viables.

« La vérité, c'est que l'application Periscope est dans un [processus] de maintenance qui n'est plus viable. Et ce depuis un certain temps »

L’équipe développe par la suite que les utilisateurs sont de moins en moins présents et que les coûts quant à eux deviennent de plus en plus chers.

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse de l’utilisation et nous savons que le coût de support de l’application ne fera qu’augmenter avec le temps. Laisser l’application dans son état actuel n’est une bonne chose ni pour l’actuelle et l’ancienne communauté Periscope, ni pour Twitter. »

L’abandon de l’application va être progressif. Ainsi, la prochaine mise à jour empêchera toute nouvelle création de comptes. Les anciens utilisateurs pourront cependant encore télécharger les replays de leurs précédentes sessions de vidéo en direct. En mars 2021, l’application sera retirée des magasins d’applications Google Play Store et App Store.

Même si cette perte va chagriner quelques valeureux utilisateurs du service Periscope, sachez que Twitter n’en a pas fini avec la vidéo. En effet, nous apprenions hier que l’entreprise à l’oiseau bleu avait racheté Squad afin d’implémenter de nouvelles fonctionnalités vidéo sur son réseau social.

