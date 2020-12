Twitter prépare de nouvelles fonctionnalités vidéo grâce au rachat de Squad

Publicité

Hier, Twitter a annoncé le rachat de Squad, une application permettant d’effectuer des appels vidéos grâce à son smartphone. Le célèbre réseau social à l’oiseau bleu semblerait ainsi préparer le terrain pour de nouvelles fonctionnalités autour de la vidéo.

L’ère de la vidéo continue son bout de chemin

En cette fin d’année, les entreprises du web continuent de développer la vidéo. Ce moyen de communication est aujourd’hui devenu une tendance dans le monde entier, voire une obligation pour le télétravail avec les visioconférences. On peut ainsi noter le rachat de Dubsmash par Reddit très récemment ou bien le lancement de Spotlight chez Snapchat. Et plus globalement, le développement d’une multitude de services d’appels vidéos. Le 14 décembre, Twitter a d’ailleurs annoncé le rachat de Squad.

Le réseau social à l’oiseau bleu semble bien décidé à faire de la vidéo son nouvel outil de prédilection. Par exemple, Twitter a introduit les Fleets le mois de novembre. Cette nouvelle fonctionnalité permet ainsi aux utilisateurs de publier des stories. Cependant, le réseau social de Jack Dorsey ne semble pas vouloir s’arrêter à cet ajout avec le rachat de Squad.

Pour faire simple et concret, Squad est une application permettant d’effectuer des appels vidéo en visioconférence ainsi que de partager son écran sur smartphone Android et iOS. Suite à ce rachat, Twitter gagne l’expertise de ce service afin d’introduire de nouvelles façons de communiquer dans le réseau social.

Le CEO de Squad déclare d’ailleurs que « L’équipe rejoindra celle de Twitter afin d’étendre le spectre des conversations que les gens peuvent avoir sur le service. Plus précisément, nous apporterons notre expertise dans l’audio et la vidéo (…) et sommes impatients de développer de nouveaux formats pour des conversations fun, importantes ou captivantes ».

Étant une bonne nouvelle en soi, ce rachat pourrait cependant annoncer une possible fin du service de vidéo en direct Periscope.

