Hypnoledge – Apprendre une seconde langue sous hypnose

Créée en 2018 par trois experts spécialisés en hypnose, Hypnoledge est une plateforme digitale d’apprentissage, qui dispense des cours de langues sous hypnose. Anglais, italien, allemand, espagnol, le site propose depuis 2 ans 500 cours sur 4 niveaux. Ces niveaux vont de débutant à confirmé. Avec déjà 14 000 utilisateurs conquis par le concept, la plateforme élargit aujourd’hui son offre en proposant une centaine de cours de français destinés aux anglophones. Le concept reste inchangé : 10 minutes de mise sous hypnose et 15 minutes de cours de langue. Ces cours sont dispensés par un binôme homme/femme de professeurs natifs.

Un service également dédié aux entreprises et aux écoles

Pour répondre à une autre demande des utilisateurs, Hypnoledge ouvre également sa plateforme aux entreprises. La société concrétise cela grâce à un partenariat avec un centre de formation agréé. Portée par l’engouement marqué des enseignants, élèves, particuliers depuis 2 ans, la plateforme décide aujourd’hui d’élargir son offre. En effet, elle propose 100 cours de français, avec 10 minutes d’hypnose en anglais, suivies de 15 minutes de cours. Les situations concrètes de la vie courante étudiées, soutiennent l’apprentissage de la culture autant que la langue. Ici encore, aucune traduction, mais tout un travail imagé autour des sons et des mots pour une imprégnation concrète de la langue. Un format de cours qui s’adapte particulièrement bien au rythme professionnel. Il possède de courtes séquences de 25 minutes, qui équivalent à un apprentissage dispensé en 2 heures de cours plus classiques.

Un mode d’apprentissage innovant

Hypnoledge propose ainsi, une manière d’étudier à son rythme, dans un état d’hyperconcentration. Les élèves assimilent mieux le vocabulaire, perfectionnent leur prononciation. cette structure accompagne l’individu dans le dépassement de ses blocages, de ses complexes liés à la langue. “L’hypnose a des effets très concrets sur l’apprentissage. Elle plonge la personne dans une écoute active, une hyperfocalisation propice à une meilleure assimilation et réceptivité des sons prononcés par les professeurs. Au-delà des cours dispensés, nous avons voulu proposer aux utilisateurs un véritable accompagnement au niveau du développement personnel, élément indispensable à un bon apprentissage, en gamifiant le site. Via des “Hypnokeys” obtenues à chaque cours pris, l’utilisateur peut les convertir en séance d’hypnose. Il peut ainsi développer ses compétences, son épanouissement personnel et émotionnel, avec des séances courtes sur la confiance en soi, la mémoire, la prise de parole en public…” précise Gershon Pinon, co-fondateur et psychologue.

Un grand succès rencontré

A noter, le confinement a également été bénéfique pour développer cette pratique. Les cours de langue à distance sous hypnose ont largement augmenté en 3 moi. Le nombre d’utilisateurs actifs a plus que doublé : 1200 avant le confinement à 2500 post confinement. Âgés majoritairement de 18 à 40 ans, les utilisateurs optent pour cette solution pour perfectionner leur niveau, ouvrir de nouvelles opportunités professionnels, se préparer à un voyage. Un enseignement sur-mesure, qui se pratique à distance, dans des conditions d’apprentissage optimales. Pour travailler également le stress ou un sommeil agité, le masque DreaminZzz offre également des fonctionnalités reposantes.

