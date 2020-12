Twitter France : les sujets ayant marqué l’année 2020

Publicité

Dans un communiqué de presse, Twitter est revenu sur les moments et sujets qui ont marqué l’année 2020 dans le monde ainsi qu’en France. Une année marquée bien évidemment par la crise sanitaire COVID-19, mais aussi les mouvements sociétaux. Les sujets de divertissement tels que la TV, les jeux vidéo, la musique ou bien le sport ont aussi marqué fortement le réseau social.

Sans grande surprise, le hashtag le plus utilisé au niveau mondial est #COVID19. Pour vous donner un ordre d’idée, on dénombre plus de 400 millions d’utilisations de ce mot-clé ainsi que de ses variations. Outre la crise sanitaire, 2020 a fortement été marqué sur Twitter par les mouvements sociétaux tels que #BlackLivesMatter ou #UighursLivesMatter. Si on se recentre sur la France, on remarque que les hashtags #Macron, #GiletsJaunes et #Municipales étaient au cœur des conversations sur Twitter.

Le Tweet français le plus retweeté concerne la vidéo récente de l’agression de Michel Zecler. Dans un ton plus léger, le rappeur Booba a eu droit à un succès retentissant en déclarant son retour sur le réseau social à l’oiseau bleu. Si on prend la twittosphère dans son ensemble, le tweet le plus RT et liké est celui annonçant le décès de l’acteur Chadwick Boseman.

Jeux vidéo, TV, musique et sport : les sujets les plus discutés

En 2020, les jeux vidéos ont connu une croissance fulgurante en France sur Twitter. Avec l’arrivée des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series ainsi que leur teasing durant toute l’année, le réseau social a par exemple remarqué une multiplication par 19 des Tweets autour des jeux vidéo en France entre fin janvier et mars. Autre fait durant cette même période, les conversations autour d’Animal Crossing ont augmenté de 56%.

La télévision a bien évidemment fait parler d’elle avec ses émissions cultes telles que Koh Lanta, The Voice, Top Chef, TMTP et Quotidien. Sans grand étonnement, les fans de K-pop ont eu raison du réseau social. En effet, le groupe le plus mentionné en France est BTS.

Continuons avec une touche sportive, voici tout d’abord les 5 sportifs ayant le plus fait parler d’eux en 2020 sur Twitter France :

Neymar ;

Kylian Mbappé ;

Lionel Messi ;

Christiano Ronaldo ;

Karim Benzema.

Si vous n’êtes pas trop football, sachez que le célèbre basketteur Lebron James est 6ᵉ au classement. Le réseau social a aussi fortement était remué par la disparition de Kobe Bryant ainsi que de Maradona.

Finissons notre point sportif avec le classement des 5 équipes les plus mentionnées. Le Paris Saint-Germain arrive en tête suivie par le FC Barcelona, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et la Juventus FC.

Voilà ! C’est la fin de la rétrospective du réseau social Twitter France en 2020. Le réseau social a tout de même souligné que les Français ont fait preuve d’humour et de solidarité tout au long de l’année à travers leurs publications.

