Le Crucial X6 est un SSD externe encore plus petit que le Crucial X8 que nous avons testé il y a quelques mois maintenant. Avec ce X6, crucial veut prouver que mobilité, rapide, et stockage peuvent rimer ensemble.

Présentation du Crucial X6

Le Crucial X6 est vraiment un SSD tout petit, avec ses dimensions de 6.9 x 1.1 x 6.4cm, pour le coup il va falloir faire attention de ne pas l’égarer. Il pèse seulement 39 grammes, mini c’est mini. Notons que Crucial a abandonné le revêtement en métal au profit du plastique et nous verrons plus tard que finalement, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée.

Évidement, on retrouve une connectique USB-C de bout en bout, mais malheureusement l’adaptateur USB-A est en option.



On retrouve les spécifications de son grand frère, avec une résistance à une chute de 2 mètres, aux chocs, aux vibrations ainsi qu’aux températures extrêmes. On retrouve également une garantie de 3 ans du fabricant.



Passons à présent au cœur sujet, le Crucial X6 est disponible en deux stockages différents : 1 To et 2 To. Le débit de lecture séquentielle annoncé est de 540 Mbit/s.

Les débits du Crucial X6

Afin de vérifier au mieux les performances, nous avons quelque peu malmené ce Crucial X8.

Premier test de débit sur un MacBook Pro afin de tester ses performances avec un port USB-C.

Dans cette configuration, on atteint de très bons débits qui sont proches de ce qu’annonce Crucial.

Nous avons fait un deuxième test avec l’adaptateur USB-A sur Windows.

Les résultats sont un peu moins bons, néanmoins il restent tout à fait honorables.

Nous avons poursuivi avec un test plus réel réalisé sous Windows avec l’adaptateur USB-A : un test de transfert de fichier. L’objectif de ce dernier test a été de repousser les limites du Crucial X6. Un transfèrt depuis un disque dur interne classique vers le Crucial X6 de 182 398 éléments (dont 170 908 fichiers ainsi que 11 489 dossiers) pour un poids de 421 Go. Ce test est particulièrement intéressant, car le transfert d’un grand nombre de fichiers est bien plus complexe que le transfert d’un seul gros fichier. De plus, la gestion de la chaleur est cruciale (sans mauvais jeu de mots) afin de conserver de bonnes performances.



Le résultat, c’est un transfert en 5h23 soit 1,3Go/min, un très bon résultat compte tenu de la difficulté de l’exercice. Ajoutons que ce test nous a permis de constater que la gestion thermique est bien meilleure que son grand frère le X8. En effet, le SSD ne devient pas brûlant lorsqu’on le sollicite beaucoup.

Enfin, dernier test, avec les mêmes conditions que précédemment mais avec 1100 fichiers pour un poids de 105 Go. Le transfert a duré 20 minutes, soit 5,25Go par minute en moyenne.

Conclusion

Le Crucial X6 est un excellent SSD portable, il tient dans une poche et offre de très bonnes performances de surcroît. Il s’agit de la solution parfaite pour toujours avoir ses données à portée de main en mobilité.

Crucial X6 (2To) 300€ 9 Design 9.0/10

















Performance 9.0/10

















Points positifs Les performances

La gestion thermique

Points négatifs L'adaptateur USB-A en option

