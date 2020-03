Test – Bleujour eSSD externe USB-C : un sans faute

Bleujour est une marque Française, située à Toulouse qui produit des équipements informatiques pour faciliter le quotidien des professionnels comme des particuliers. Parmi de nombreux produits tels que des ordinateurs de bureau optimisés et des périphériques misant sur la praticité, nous testons pour vous un de leurs disques SSD externes en USB-C. Il est disponible en plusieurs coloris : bleu, blanc, rouge, noir et gris ; et propose des capacités de stockages allant de 256 Go à 2 To.

Packaging

L’emballage de ce SSD est très simple, et c’est agréable d’avoir un contenant qui change de l’ordinaire. Pas de boite en plastique, c’est une pochette en papier cartonné qui contient notre produit. Celle-ci est fermée par une ficelle qui s’enroule autour de points de fixations. C’est original et montre que la marque souhaite se démarquer par la simplicité de ses produits. En plus du câble USB-C vers USB-C fourni, un adaptateur USB-C vers USB-A (format standard) est livré pour l’utiliser même sur des appareils ne possédant pas de connectique haut débit.





Design

Alors que la majorité des appareils de stockage externes sont de forme rectangulaire, comme les disques internes, celui-ci est de forme allongée et arrondie. Ce format est parfait pour le tenir dans la main ou le glisser dans une poche, une trousse…

Ses dimensions sont réduites au minimum : 15 mm d’épaisseur, 110 mm de longueur et 30 mm de largeur. Mais sa forme est sourtout due au disque au format M.2 qu’il contient. Accessible en faisant coulisser le corps de protection, il est remplaçable : chose rare sur ce type de produit. Cela signifie qu’un disque M.2 à l’origine monté dans un ordinateur peut être utilisé en déplacement à l’aide de ce boitier. Ce n’est pas son but premier, mais cela peut s’avérer très pratique.





Aussi, les encoches latérales et les rayures sur chaque face du boitier permettent à l’air de circuler à l’intérieur et de mieux diffuser la chaleur produite lors de l’utilisation. Le revêtement à la fois lisse et granuleux est agréable au toucher et assure une préhension ferme. Il est également très léger, avec un poids de seulement 60 grammes.

Performances du SSD

Pour donner une idée des performances en écriture et en lecture de ce disque, j’ai comparé ses performances en USB-C et en USB-A, pour ceux qui ne bénéficient pas de cette connectique.

Benchmarks en USB-C

Benchmarks en USB-A

Le résultat qui nous intéresse le plus ici est la première ligne de test. Il génère une grande quantité d’opérations séquentielles les unes à la suite des autres, à la manière d’un datacenter. Les débits sont très corrects, et on observe un débit entre 1,7 et 2,2 fois plus rapide en USB-C qu’en USB-A. Pour autant, l’USB-A reste performant : j’ai pu installer et jouer à Broforce sans aucun problème de lenteur ni pertes. De même en USB-C, j’ai pu sans difficulté utiliser deux machines virtuelles Linux et Windows à la fois lors du test du HP Elite Dragonfly.

Températures du SSD

La température de fonctionnement d’un disque est importante, car elle peut causer des dégâts au disque lui-même si trop elevée.

A température ambiante et en fonctionnement simple, sans lire ni écrire, sa température est de 48°C. C’est 15°C de plus que mes disques à l’intérieur de mon ordinateur, ventilés en permanence par le boitier. Cependant, c’est tout à fait normal, aucune inquiétude de ce côté là.

En benchmarks en poussant le disque à son maximum, la température la plus élevée mesurée est de 52°C ; soit une variation de seulement 4 à 5°C. C’est donc un excellent résultat, obtenu grâce à la libre circulation de l’air autour du disque.

Galerie

Conclusion

Portable, polyvalent et performant, ce eSSD externe USB-C nomade est un excellent produit. Ainsi, robuste grâce à son boitier résistant, il supportera les transports au fond d’un sac et fera sans broncher tout ce que vous lui demanderez. Son format le différencie de ses concurrents et est encore plus mobile. Pour emporter vos données où que vous alliez, je vous recommande sans hésiter les produits Bleujour. Disponible sur le site Bleujour à partir de 129€.