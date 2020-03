À une époque où les voitures et la technologie ne font plus qu’un, il nous semblait important de vous offrir quelques instants de lecture à ce sujet. Pour cela, nous avons opté au recrutement de nouvelles personnes pour parler des constructeurs, de leurs actualités, mais aussi proposer des essais voiture. Celle qui ouvrira le bal de cette nouvelle rubrique et à qui nous laissons maintenant la parole, n’est autre que : Eloïse.

Avant de commencer, j’aimerai me présenter à vous. Je suis une jeune passionnée d’automobile. En particulier de supercars, et de racing. J’ai un attrait particulier pour FERRARI, cette marque qui m’a toujours beaucoup attirée. En parallèle, je suis encore étudiante, en Bachelor Luxe précisément. Grâce auquel j’ai pu allier ma passion et le monde professionnel. Que demander de plus me direz-vous ? Eh bien, j’aimerai partager avec vous, à travers mes articles, cette passion pour l’automobile. Vous faire découvrir ce merveilleux univers.

Vous le savez comme moi, c’est avant tout un secteur qui réunit beaucoup de passionnés. Les voitures de luxe nous font tous rêver, moi la première pour tout vous avouer. J’aimerai débuter avec vous sur ma passion pour la marque italienne, reconnaissable grâce à son fameux cheval cabré. Vous l’aurez tous deviné : il s’agit bien de FERRARI !

FERRARI : une histoire de marque

En effet, cette marque prestigieuse a une histoire bien à elle, de par sa notoriété, et le storytelling qu’elle véhicule. Elle est née de l’imagination d’un grand passionné, prêt à tout pour transmettre cette énergie.

Elle a été crée par Enzo Ferrari en 1929, avec la conception de voitures utilisables uniquement sur circuit. Et donc, le début des courses automobiles qui est apparu en simultané. Rappelons-nous notamment la célèbre course en 1966 au Mans, sur le circuit Bugatti. Qui mettait en adversité FORD et FERRARI. Enzo a dédié toute sa vie à l’automobile, et son attrait indéniable pour la course. Il était à l’origine un pilote chez ALFA ROMEO. Puis, il a crée sa propre société, qui avant de s’appeler FERRARI se dénommait Auto Avio Costruzioni. En parallèle, la « scuderia » a pris place, pour permettre à des gentleman drivers d’exposer leurs talents et d’exploiter leurs propres voitures.

L’emblématique cheval cabré de la marque s’inspire tout d’abord grâce du sigle représentant l’aviation italienne de l’époque. Mais il est né de la rencontre entre Enzo Ferrari et le Comte Baracca, lors d’une course en 1923, sur laquelle Enzo Ferrari l’a remporté. Le Comte Baracca proposa alors à Enzo Ferrari d’utiliser le cheval de son régiment de cavalerie. Au début de son histoire, le logo était blanc sur un fond rouge, puis il a connu différentes déclinaisons. Contrairement aux idées reçues, la couleur emblématique de Ferrari n’est pas le rouge mais bien le jaune ! Certes, la première voiture de la marque était rouge car les voitures de courses étaient de cette couleur. Mais le logo a pris son inspiration sur le fond jaune, en hommage à la ville de Modène.

Une première voiture monstrueuse

Le premier modèle construit fut une 815 SPIDER, une voiture composée de 8 cylindres. Cette voiture a participé à la course des « Milles Miglia » en 1940. Malheureusement, la 2nde Guerre Mondiale a stoppé l’élan du constructeur automobile. Cependant, ceci lui a permis de s’installer à Maranello. D’ailleurs, le site de fabrication est toujours situé au même endroit, avec un musée ouvert au public. Si vous en avez l’occasion, foncez le visiter pour en apprendre d’avantage sur l’histoire de la marque ! Bon, revenons à nos boulons, cette période de transition lui a donc permis de créer un Spider (version décapotable chez Ferrari). Il s’agit de la 125S, avec ses 12 cylindres. C’est ce modèle qui a permis à FERRARI de se faire un nom, car grâce à celui-ci, la marque italienne a remporté plus de 5000 courses à l’international. Pour l’époque, c’était un exploit sans nom, sa notoriété a décollé.

Ferrari 125S

À l’approche des années 80, le groupe est devenu tellement puissant qu’il s’est associé à 50% avec le groupe FIAT (d’où les Fiat 500 Abbarth, préparées par FERRARI). Cette collaboration a été mise en œuvre pour répondre aux nombreuses demandes.

La marque italienne est réputée à la fois dans le milieu de la course automobile mais aussi dans une gamme de véhicules de route. Chaque conception de FERRARI est unique, avec une rareté semblable à celles des pièces de grands créateurs de mode.

Des voitures de course et de route

Dans le cadre du sport automobile, la course a bien évolué. On retrouve beaucoup d’écuries de courses et de team. Comme celui pour lequel j’ai eu l’occasion de travailler récemment. Driving For Racing est un team spécialiste FERRARI qui fait évoluer des pilotes en gentleman drivers à travers les différents circuits de France et d’Europe. L’entraînement se fait donc sous forme de journées trackdays, afin de toujours les performer. C’est une team autonome. C’est-à-dire qu’elle gère aussi bien la maintenance des véhicules que le stockage de ces derniers. Il ne fait pas appel à des prestataires, cette team est capable de prendre en charge toute l’assistance des véhicules.





En terme de voitures de route, FERRARI propose une large gamme. En partant de la F40, le modèle mythique ou bien la Dino pour évoluer vers des modèles plus récents comme la 488 Pista ou la 458 Speciale. FERRARI a également fait ses preuves, en concevant un modèle hybride, LA Ferrari qui possède quand même 963ch. C’est plutôt incroyable d’allier l’hybride à une voiture de sport. Mais FERRARI a su relever le défi. C’est d’ailleurs pour cela que de nombreux constructeurs se sont inspirés de la marque italienne. Ils ne se sont pas arrêtés ici, la SF90 est un modèle hybride de 1000ch. Une première pour le constructeur, et qui ne rejette pas de CO2 en ville. La marque italienne a misé sur l’écologie et c’est un pari réussi !

Ferrari F40 – Crédit photo: @mtsupercars

Si nous pouvons le rêver, nous pouvons le faire. Comme le disait si bien Enzo FERRARI

On dirait bien que FERRARI n’est pas prête de disparaître de nos esprits. Ce constructeur automobile sait comment être intemporel dans nos cœurs…

Et vous, quel est votre souvenir avec la marque FERRARI ?

Vous pouvez retrouver mes test drive et mon univers automobile sur mon Instagram : @_medvsa_