Les smartphones ont pris une place essentielle dans nos vies. Leur importance dépasse l’entendement, et vivre sans son smartphone se révèle impossible. Alors, pour prolonger leur espérance de vie, il est essentiel de bannir ces mauvaises habitudes.

Les informations et les avancées technologiques concernant les smartphones sont monnaie courante. Pourtant, en ce qui concerne leurs subtilités de fonctionnement et leur entretien, le flou persiste.

Depuis 2012, l’entreprise française WeFix lutte l’obsolescence programmée des smartphones et tablettes. En proposant des services de réparation et de reconditionnement, disponibles en magasin et via leur site internet. Ce leader français est expert dans la réparation express de smartphones, avec plus de 20 000 réparations par mois et plus de 300 collaborateurs. WeFix fait partie du groupe Fnac Darty depuis 2018.

En effet, de nombreuses habitudes ne sont pas bonnes à prendre. Parfois, nous pensons bien faire et c’est tout le contraire. Une étude menée par WeFix a permis de déterminer les mauvaises habitudes des utilisateurs.

De mauvaises habitudes à bannir d’urgence pour sauver nos smartphones

Qui n’a jamais utilisé un chargeur d’une marque différente, parfois low cost, pour recharger son smartphone. Eh oui, cette habitude touche 55% des jeunes, qui, par cette manœuvre, endommagent de façon irréversible la batterie de leur smartphone. Il s’avère essentiel d’investir dans un chargeur adéquat respectant les normes du constructeur pour ne pas endommager irrémédiablement l’appareil.

Laisser brancher son smartphone toute la nuit ne réduit pas sa longévité. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent le contraire. Plus d’un Français sur deux pense que laisser son appareil branché toute la nuit pourrait l’endommager. Et plus de 8 jeunes sur 10 pensent la même chose. Plus besoin de culpabiliser lorsque vous laissez brancher votre smartphone, puisque les nouvelles technologies vous simplifient la vie. Avec les nouvelles générations de batteries, la charge s’arrête automatiquement lorsqu’elle atteint 100%.

Plus de 66% des Français admettent n’éteindre que très rarement leurs smartphones de manière volontaire. Alors qu’au contraire, éteindre son smartphone lui permet d’effectuer des tâches et mises à jour nécessaires à son bon fonctionnement. Le tout permettant l’allongement de sa durée de vie.

Cette étude a permis de déterminer quelles mauvaises habitudes réduisent la longévité de nos smartphones.

En résumé, changer certaines de nos habitudes quotidiennes permettrait d’optimiser et d’allonger la durée de vie de nos smartphones, ce qui représente le premier geste pour une consommation plus responsable. Cette enquête a été réalisée par YouGoc France en octobre 2020, sur un panel de 1 019 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.