Netflix vous propose de suivre l’activité de vos enfants

À tous les parents, Netflix a imaginé une application vous permettant de mieux comprendre ce que vos enfants regardent. Intitulée Kids Activity Report, vous pourrez savoir grâce à elle quels types de programmes regardent–ils. Ainsi, vous pourrez découvrir quel sont ceux qu’ils préfèrent et avoir quelques recommandations correspondant aux goûts de vos enfants.

Le but de Michelle Parsons (dirigeante de l’équipe d’innovation produit pour les enfants et la famille chez Netflix) avec cette application est de permettre aux parents de mieux connaître les séries et films que regardent leurs enfants. Elle dit au magazine The Verge qu’avec Kids Activity Report, « les parents pourront mieux se rapprocher avec leurs enfants grâce à une meilleure compréhension des programmes qu’ils regardent – même s’il ne veulent pas les regarder eux-mêmes« .

Des jeux en plus avec cette application

L’application ne se limitera pas qu’à voir un report de l’activité de vos enfants sur Netflix.

En effet, vous aurez une blague du jour ou des quiz concernant leurs programmes et personnages favoris. Des coloriages à imprimer seront également disponibles.

Netflix est actuellement en train de lancer une phase de test pour cette application. Des mails ont été envoyés aux parents possédant des comptes Enfants afin de leur annoncer l’arrivée de ce nouvel outil. Néanmoins, il n’y a eu aucune précision à propos des pays concernés par cette phase de test.

La création d’un nouveau type de profil

Michelle Parsons a également dévoilé qu’un nouveau type de profil va être crée. Après les profils normaux et les profils Enfant, voici le profil Famille. Actuellement en phase de test également, elle vous proposera de découvrir uniquement des programmes destinés à toute la famille. Parsons a affirmé que son équipe travaille sur ce qui peut considéré comme « familial » dans le catalogue. Elle affirme également que Netflix pourrait intégrer une fonction permettant d’autoriser l’ajout de programmes plus matures s’il existe une demande populaire.