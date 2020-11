Twitter : exploite la fonctionnalité des débats

Promo Pre-Black Friday

Pour favoriser une communication entre utilisateurs, Twitter veut implanter un système où les gens pourraient débattre sur un chat vocal. Histoire d’animer le réseau un peu plus qu’il ne l’est. Ainsi dans l’objectif de limiter les trolls et d’harmoniser la communication…

Malgré une incompréhension des gens à l’égard de Twitter, de par ses différentes actions telles que les tweets audio et les Fleets. Ils veulent cependant continuer vers cette démarche communicative avec l’idée suivante. Mettre à disposition sur la plateforme des espaces de discussions dans le but de pouvoir partager ses opinions à l’aide d’un tweet vocal. Cela rendrait le réseau social un peu moins toxique et plus convivial auprès des utilisateurs. Et permettrait ainsi la fidélisation des utilisateurs au créateur de contenu. Toujours en ayant pour objectif d’écarter les trolls et donc d’aboutir à des débats plus sensés.

Si cette fonctionnalité est aboutie et donc disponible sur l’application. Vous pourrez alors y créer un espace de discussion dans lequel vous aurez le choix de qui de vos amis ou de votre communauté y participera…

On imagine que les développeurs de cette fonctionnalité feront en sorte que cela soit intuitif. Une fois le groupe créer il vous sera disponible de lancer un appel audio. Pour y commencer un débat sur n’importe quel sujet. Pour pouvoir parler, il vous faudra demander l’acquiescement de l’hôte, et ceci à chaque fois que vous voudriez prendre la parole. Twitter a donc revisité à leur sauce la discussion de groupe, qui en même temps redonne de la fraicheur à leur plateforme.

Publicité

Cependant, les utilisateurs n’ont pas encore la possibilité d’accéder à ce contenus. Puisqu’en effet, cette fonctionnalité serait susceptible d’être déployé chez certains groupes d’utilisateurs notamment les personnes harcelées et les minorités. Si la fonctionnalité est appréciée par ces derniers, alors la firme envisagerait de la disposer au grand public.