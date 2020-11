Promo Pre-Black Friday

Le précédent jeu Spider-Man sur Playsation 4 sorti en 2018 avait été un carton. Avec le lancement de sa nouvelle console PS5, Sony voulait continuer sur cette succes-story. Vitrine du line-up de la machine, le constructeur compte beaucoup sur ce titre phare. Mais qu’en est-il réellement du jeu d’Insomniac Games ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Spider-Man le retour sur PlayStation

Pour situer le cadre de ce test, il est important de noter que votre modeste serviteur n’a jamais joué à l’opus précédent. Vous ne trouverez donc pas dans ce test de comparaison avec le Spider-Man PS4.

Venons-en au jeu, l’histoire est la continuité de l’épisode précédent. Un petit résumé repose le cadre au début de l’aventure. Le joueur incarne Miles Morales. Ce jeune homme comme Peter Parker en son temps s’est fait mordre par une araignée radioactive. Comme son illustre aîné, il obtient les mêmes supers pouvoirs. Peter Parker a donc pris son jeune protégé sous son aile pour l’aider à combattre le crime à New York.

Dès les premières minutes, l’action surgi. Aleksei Sytsevich, alias le Rhino un super vilain s’échappe lors de son transfert de prison. Nos deux héros doivent unir leur force pour réussir à le maitriser. Mais quand notre Spider-Man junior se trouve acculé face à la furie de Rhino, il découvre un nouveau pouvoir que lui seul possède la « bio-électricité ». Il vient à bout du super vilain grâce à ce nouveau don.

Mais notre duo va vite être séparé, car Peter Parker doit partir en Europe accompagner sa compagne Mary Jane pour un reportage. Miles Morales va donc se retrouver seul et inexpérimenté pour protéger New York durant les fêtes de fin d’année. Mais ce n’est pas simple notre jeune héros devra réussir a se partager entre sa vie perso avec notamment sa mère qui se présente aux élections. Et sa vie de super héros en faisant face l’Underground, une nouvelle organisation terroriste qui souhaite mettre le chaos dans New York. Bref pas simple pour notre apprenti Spider.

Publicité

La PlayStation 5 nous en met déjà plein les yeux.

Spider-Man Miles Morales propose deux modes de jeux au choix. Soit « Performance » qui vous permet de jouer en 4K et en 60FPS. Avec cette fluidité plus poussée offrant une gestuelle flatteuse à l’œil. Mais notre préférence se porte sur le mode « fidélité » qui offre de la 4K HDR, avec du ray tracing, le tout tournant à 30 fps. Avec ce mode, vous prenez une claque visuelle. Le reflet dans les vitres, dans les flaques d’eau. La profondeur de champ, les détails de New York sous la neige. Bref avec une télévision qui va bien, la PS5 nous propose déjà un superbe spectacle. Et quand on pense que c’est un jeu du line-up, cela augure de belles choses pour l’avenir.

Une réalisation de qualité

Si la partie graphisme et animation est superbe, la bande-son est également d’excellente qualité. Les différents morceaux collent parfaitement au jeu. C’est rythmé et cela saura accompagner vos déplacements en ville ou pendant vos combats. Le doublage VF n’est pas extraordinaire par contre. Nous vous recommandons de privilégier la VO.

La jouabilité est sans faille, vos actions sont parfaitement maitrisées. Les combats se dérouleront sans accrocs. Ces derniers nous ont d’ailleurs ravivé des souvenirs. Le système de combat d’Insomniac Games nous a rappelé celui de la série Batman de Rocksteady.

Beaucoup d’entre vous se demande comment est exploitée la manette PS5 DualSense avec ce jeu. Et c’est là où on est un peu déçus. Au niveau des gâchettes adaptatives, on sent une légère résistance quand on lance une toile, mais c’est tout . Concernant le retour haptique, on ne ressent pas grand-chose hormis de simples vibrations quand le personnage ressent l’instinct-araignée et quand on utilise les attaques bioélectriques. Cela reste très léger, tellement que l’on n’y fait plus attention au bout que quelque temps. Le ressenti était nettement meilleur sur Astro’s Playroom.

De bonnes idées, mais une durée de vie courte

Spider-Man Miles Morales offre au joueur la possibilité d’améliorer son personnage via un arbre de compétences et via évolution de son costume ou de ses gadgets. Mention spéciale aux différents costumes disponibles qui sont tous très réussis. Le jeu est basé sur un New York en mode open world, il est représenté par une immense carte ou les missions principales et quêtes annexes apparaissent.

Mais ce n’est pas tout, notre justicier a également la possibilité d’arrêter des crimes qui sont en cours ou il se situe.

Venons-en au plus gros défaut du jeu, sa durée de vie. Si vous faites le jeu en ligne droite, il faut compter environ 7-8 heures pour le boucler. Heureusement qu’il y a de nombreuses missions secondaires pour rallonger la durée de vie globale.

Conclusion sur ce nouveau Spider-Man

Spider-Man Miles Morales sur PS5 est un très bon jeu. Certes nous aurions préféré une durée de vie un peu plus longue. Mais cela ne retire en rien la qualité de sa réalisation. Vous ne regretterez pas votre achat, nous le recommandons vivement. Il est disponible sur Amazon au prix de 59.99€. À noter que l’édition ultimate PS5 contient l’épisode précédent remastérisé.

Produit disponible sur Sony, Marvel's Spider-Man : Miles Morales sur PS5, Jeu d'action et d'aventure, Edition Standard, Version physique, En français, 1 joueur

Voir l'offre 59,99 €

Spider-Man Miles Morales 59.99 8.4 Graphisme 9.0/10

















Bande-Son 8.5/10

















Jouabilité 8.5/10

















Durée de vie 7.5/10

















Points positifs Graphismes superbes

La fluidité de l'animation en 4k

Temps de chargement ultra rapide Points négatifs Jeu un peu court

On attendait plus de la dualsense

VF pas extra Disponible sur Amazon

Publicité