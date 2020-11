Test – Astro’s Playroom : A la découverte de la PS5

Publicité

Après vous avoir présenté nos premières impressions sur la nouvelle console de Sony : la PS5. Il était normal que nous vous présentions le jeu inclus dans cette dernière : Astro’s Playroom. Alors que nous réserve Astro le petit robot ? C’est que nous allons voir.

Astro’s Playroom, une ode à la PlayStation

Astro était apparu dans un jeu dédié au PS VR il y a quelques années, sa bouille sympathique et la fraîcheur du jeu avait été apprécié par la communauté. Sony s’est donc appuyé sur ce capital sympathie pour le transformer en porte-étendard de la PS5.



Astro’s Playroom est un jeu intégré de base dans toutes les PS5. Il s’agit d’un jeu de plateforme qui vous permet de découvrir les nouvelles fonctionnalités de la manette DualSense. Le jeu se déroule dans 4 univers différents, ces derniers représentent l’intérieur de la PS5 : Ram, SSD, Ventilo, GPU. Ces quatre mondes sont variés et offrent un gameplay différent profitant des possibilités de la manette. Vous aurez la possibilité d’utiliser le pavé tactile, le micro intégré, les gâchettes adaptatives avec le retour haptique, etc.

La PS5 et les générations précédentes

Astro’s Playroom est plein de clins d’œil à l’histoire PlayStation. Le jeu vous offre un voyage dans le temps depuis la première console de Sony jusqu’à la dernière. Mais ce n’est pas que les icônes Sony qui apparaissent. Les différents mondes ont de nombreux petit Astro et certains reprennent des mises en scène cultes des titres forts passés ou présent sur les consoles.

Vous pourrez y retrouver : Ghost of Tsushima, The last of us, Resident Evil, Final Fantasy, Devil may cry, Shadow of the Colossus, etc.

Mais ce n’est pas tout, il y a de nombreux artefacts présents et surtout cachés dans les mondes du jeu. Ces artefacts sont des consoles ou des accessoires. Il vous faudra donc bien explorer votre espace pendant vos parties. Des pièces de puzzles sont aussi dissimulées, une fois collectées, elles constituent une grande fresque en l’honneur d’une des machines Sony.

Grâce aux pièces d’or récupérées pendant vos parties, pourrez les utiliser dans un bandit manchot. Il sera alors possible de gagner d’autres items à collectionner.

La réalisation dans tout ça ?

Astro’s Playroom est un jeu de très facture. Il dégage une certaine fraîcheur et originalité. Il plaira aux petits comme aux grands. Sa variété de gameplay est vraiment plaisante. Tantôt en boule de flipper, tantôt en singe agile ou bien en fusée, bref notre petit Astro utilise tout un tas de stratagèmes pour que vous vous amusiez. La jouabilité est ultra précise, la gestion de la manette est parfaite. La bande-son est de qualité, elle sera vous ambiancer pendant vos parties.

Il n’y a rien à redire techniquement, tout est beau et ultra fluide. Il tourne, bien entendu, en 4K 60 FPS sans le moindre problème et aucun aliasing n’est perceptible. Certes nous ne sommes pas dans un environnement graphique tel que celui de Spiderman Mile Morales que nous vous présenterons très prochainement. Mais l’univers Kawaï d’Astro’s Playroom demeure très plaisant.

Le seul défaut que l’on peut trouver à Astro’s Playroom c’est sa durée de vie. Mais si vous prenez le temps de rechercher chaque artefact ou pièce de puzzle, vous aurez de quoi vous occuper. Et puis ne soyons pas médisants, il s’agit d’un jeu offert avec la PS5. Dès que vous aurez votre console, nous vous recommandons d’y jouer et vous verrez que vous ne serez pas déçu.

Astro's Playroom 8.4 Graphisme 8.5/10

















Bande son 8.5/10

















Jouabilité 9.0/10

















Durée de vie 7.5/10

















Points positifs So cute

Les hommages à PlayStation

Les variations de gameplay Points négatifs Un peu court