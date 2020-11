Netflix s’inspire des vidéos TikTok pour du nouveau contenu

Publicité

Netflix s’inspire déjà des stories de Snapchat pour afficher des bandes-annonces. C’est maintenant au tour d’une fonctionnalité inspirée de TikTok de faire son apparition. En effet, Netflix est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui permet aux abonnés de faire défiler verticalement des vidéos avec une interface similaire à celle que propose TikTok

En phase de test pour le moment

Pour le moment, cette fonctionnalité nommée Fast Laughs est en phase de test, mais Netflix indique :

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience Netflix. Beaucoup de nos membres adorent la comédie, alors nous avons pensé que ce serait une nouvelle façon passionnante de les aider à découvrir de nouveaux spectacles et à profiter de scènes classiques. Nous expérimentons ces types de tests dans différents pays et pour différentes périodes de temps – et ne les rendons largement disponibles que si les gens les trouvent utiles.

Pour le moment, rien d’officiel, mais cette nouvelle interface pourrait rapidement être dévoilée. D’ailleurs, des vidéos apparaissent déjà sur Twitter, nous montrant à quoi cela pourrait ressembler. Il s’agit donc là d’un flux vidéo vertical. Nul doute que Netflix veut mettre l’accent sur du contenu humoristique en s’inspirant du très populaire TikTok. Le but : découvrir du nouveau contenu et attirer encore plus d’abonnés.

Here’s the full intro explaining this new Netflix feature… pic.twitter.com/T7OriLUHd8 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020 Twitter Matt Navarra

TikTok, un influenceur de médias ?

TikTok est l’une des applications les plus téléchargées. De plus, ses récents démêlés avec la justice américaine n’ont fait qu’augmenter sa popularité. Facebook et Instagram se sont déjà inspirés du succès de cette application en adaptant leur contenu comme Reels sur Instagram. En effet, c’est une nouvelle manière sur Instagram de créer et de découvrir des vidéos courtes et divertissantes. C’est donc maintenant au tour du géant de la VOD de s’inspirer de TikTok. Espérons que cette fonctionnalité soit utile.