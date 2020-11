Nouveautés Netflix : La Vie devant soi, Jingle Jangle, Coup pour coup…

Publicité

Chaque semaine, le site de streaming favori des Français ajoute des séries et films à son catalogue. Afin de ne pas louper un programme qui pourrait vous intéresser, nous sélectionnons pour vous les nouveautés Netflix de façon régulière.

Au programme de cette semaine: la magie des fêtes est de retour avec le film Jingle Jangle : Un Noël enchanté, la reine d’Angleterre Elizateh II signe son grand retour dans une quatrième saison de The Crown, La vie devant soi raconte l’histoire d’une survivante de l’Holocauste et un milliardaire se retrouve pris au piège par un groupuscule d’assassins.

Nouveautés Netflix : les films et séries de la semaine

Coup pour coup – Mini série

Adapté de la nouvelle de Jack London, Coup pour coup est une mini série originale Netflix. M. Génovés, un éditeur richissime, se voit piégé par les Spadassins de Midas. Pour en échapper, celui-ci devra leur donner 50 millions de dollars où une personne au hasard sera tuée tous les 5 jours. Une enquête palpitante en 6 épisodes d’une heure !

The Crown – 15 novembre – Saison 5

Dans cette seconde nouveauté Netflix, la reine Elisabeth II est de retour dans The Crown. Lors de cette quatrième saison, nous retrouvons notre très chère reine d’Angleterre dans les années 80. L’occasion pour la série de nous plonger dans la guerre des Malouines, la romance entre Charles et Diana ainsi que les tensions entre la reine et Margaret Thatcher.

La Vie devant soi

L’actrice Sophia Loren incarne dans ce nouveau film une survivante de l’Holocauste. Gardant des enfants dans son appartement, l’un de ses amis lui confie Momo, un orphelin perdu au comportement délinquant, violent et aigri. Cet enfant difficile va réussir à changer grâce à cette relation. Un film français émouvant et poignant que l’on vous recommande vivement!

Jingle Jangle : Un Noël enchanté

Autre grosse nouveauté originale Netflix, Jingle Jangle : Un Noël enchanté. Jeronicus Jangle s’est fait voler dans le passé un jouet innovant par l’un de ses « amis ». Déçu par cette trahison, l’homme tentera tout de même des années plus tard de finaliser une invention magique révolutionnaire lors de l’arrivée de sa petite fille pour Noël. Un objet qui attirera bien évidemment les foudres de son vieil ami.

Les autres nouveautés Netflix

Dash & Lily – Série de Noël

Aunty Donna’s Big OI’ House of fun – Comédie

The Liberator – Action aventure

La vie que nous voulions – Drame

Ludo – Comédie indienne

