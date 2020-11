Cloud gaming en approche sur iOS, mais sans l’App Store

Publicité

Oh cloud gaming, mon beau cloud gaming, quand arriveras-tu sur les appareils tournant sous iOS et iPadOS ? Depuis quelques mois, Apple complique la tâche des acteurs du secteur afin de proposer leurs solutions sur l’App Store. Cependant, une entreprise d’irréductibles Gaulois du nom de GameStream a réussi l’exploit de faire du cloud gaming sur iPhone et iPad grâce au navigateur Safari.

Cloud gaming et App Store : une histoire compliquée

Depuis de nombreux mois, les acteurs du cloud gaming, tels que Nvidia avec GeForce Now, Google avec Stadia et Microsoft avec xCloud, tendent à vouloir proposer leurs services sur l’App Store. Cependant, la chose n’est pas facile et surtout des plus décourageantes pour les développeurs de ces solutions. En effet, pour pouvoir être accepté sur le magasin d’application d’Apple « chaque jeu doit être soumis sur l’App Store comme une application individuelle afin d’avoir une page produit dédiée et apparaître dans les classements et la recherche ». Un travail titanesque au vu de la quantité de jeux proposés par les plateformes, et surtout un manque à gagner étant donné la commission d’Apple de 30 % sur tous les achats.

Gamestream amène enfin le cloud gaming sur iOS

Afin d’échapper à cette complexité, la solution serait de directement passer par le navigateur web de Safari. C’est officieusement le cas de Nvidia ou Google Stadia, mais aussi de Gamestream qui vient d’annoncer l’arrivée de sa Progressive Web App afin de faire fonctionner cette technologie.

Le directeur R&D de Gamestream déclare ainsi que « Grâce aux progrès apportés par le nouveau système iOS 14 d’Apple, nous avons pu finaliser une version pleinement fonctionnelle de notre client de Cloud Gaming sous forme d’une PWA, en maintenant au maximum possible les performances de notre solution en termes de qualité graphique et de fluidité ». Gamestream précisé ensuite que ce « client PWA (Progressive Web App) pesant moins de 1 Mo en s’appuyant sur les dernières technologies de communication en temps réel sur Internet ».

N’importe quel utilisateur pourra ainsi installer la solution de l’entreprise grâce à un mail ou un SMS. Plus besoin donc d’utiliser l’App Store d’Apple. Pour le moment, ce service est uniquement réservé aux clients B2B de l’entreprise, soit principalement des télécoms. Cependant, Gamestream a déclaré qu’un contrat « d’envergure » sera signé dans les semaines à venir « avec un acteur tricolore ».

