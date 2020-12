Promo Pre-Black Friday

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Nous vous proposons de longues heures de slash et de loot à la sauce PS5 avec Godfall. Plus humoristique, le jeu de stratégie et d’action Les Tuniques Bleues et enfin le premier jeu de sport qui ose s’afficher Next-Gen, NBA 2K21.

Godfall

Un des rares titres 100 % PS5 pour la sortie de la PS5 se dévoile enfin. Godfall se jouer dans le monde fantastique d’Aperion. Nous allons être clairs, tout cela n’est qu’un prétexte et la trame scénaristique, comme les dialogues sont d’une rare indigence. Ce qui est censé nous motiver ce sont les massacres à la chaîne et les tonnes de loots à récupérer.

Niveau combat, il faut admettre que le studio a réalisé un excellent travail. Il y’a une véritable technique à maîtriser entrer attaque faible, forte, esquive, parade, ce qui rend les combats réellement tactiques. Attention, quand les ennemis se multiplient, la moindre erreur dans vos enchaînements risque de vous faire mal. Toutefois, cela fini quand même par répétitif, la faute au scénario et au manque de variété des situations. Ce monde gigantesque regorge de loot, mais le meilleur vous demandera des efforts certains. Il y’a beaucoup de souplesse dans l’attribution des points d’XP et changer de combinaison se fait sans difficulté.

Techniquement ce titre est il à la hauteur des prétentions de la PS5 ? Clairement ce n’est pas la claque attendue totuefois il ne faut pas bouder son plaisir. Ainsi, l’univers est vraiment maestueux, les développeurs adorent jouer de paysage splendie et d’architecture titanesques. Une PS4 pourrait faire tourner ce titre mais scertainement aps à 60 images/s, ni avec la même fluidité d’animation.

Publicité

Godfall notre avis

Un bon défouloir, les amateurs de massacre, de décors majestueux, de loots et de progressions d’avatars vont être aux anges. Cela malgré un grande répétitivité.

Produit disponible sur Godfall (PS5)

Voir l'offre 61,49 €

Les Tuniques Bleues

Un remake de l’excellent les Tuniques Bleues cela ne se refuse pas pour les connaisseurs. Pour les autres, ce titre est un mélange de stratégie et d’action dans l’univers de la BD de Luis Salvérius et Raoul Cauvin. En pleine guerre de Sécession, ils comptent les aventures de deux soldats nordistes particulièrement incompétent et surtout chanceux.

Vous jouez sur la cate des USA et devrez donc déplacer votre troupes pour conquérir des états. Ils sont essentiels, car chaque état apporte un arrêt supplémentaire au train qui parcours le pays. Son rôle est de vous fournir en pièce sonnantes et trébuchantes. Lors des affrontement, vous devrez manipuler avec intelligence vos canons, vos fantassins et l’infanterie. Chaque unité à ses force et faiblesse et il faut s’adapter à la cofniguration de l’ennemis. Cela semble simple mais réussit à générer des combinaisons interessantes et qui reussisent à se diversifier. Le jeu propose également d’attaquer ou défendre un train ou un fort. Dans le jeu original ils ‘agissait de scéane d’action en 2D. Ici nous passons en vue à la premiére personne.

Cette partie FPS est vraiment mal faite, ancienne dans la conception, gameplay pas très pratique . Au final, nous fonçons dans le tas en tirant. Garder la conception et le gameplay 2D aurait été une meilleur idée. Le reste du jeu est bien fait, il y’a une belle mise à jours des grpahismes pour les phases stratégiques et tactiques. L’esprit BD est bien là, marqué et c’est cela qui plait.

Les Tuniques Bleues notre avis

Un bon remake, un jeu de stratégie simple à prendre en main et amusant. Les possibilités tactiques sont nombreuses, dommage que les phases actions soient peu convancante.

Produit disponible sur Les Tuniques Bleues Nord & Sud (Nintendo Switch)

Voir l'offre 34,99 €

NBA 2K21

Nous avons déjà testé ce titre sur Xbox One et PS4, mais l’éditeur sort un peu des clous en proposant une version next-gen (testée sur Xbox Series X) qui est plus qu’une simple adaptation. Cela commence dès le lancement du jeu, les temps de chargement quasi instantanés. Niveau contenu pas mal de nouveautés, cela débute par le mode solo qui ne change pas, mais le quartier où vous déambuliez sur One devient maintenant une ville. Cela donne beaucoup plus de variété dans les déplacements et nombreuses missions que les PNJ vous donnent pour gagner des bonus.

Votre joueur gagne aussi en clarté et surtout en possibilités de personnalisation de ses capacités. Le mode The W est assez amusant, vous incarnez une femme qui entre dans la WNBA. En plus de progresser sportivement, vous pouvez faire gagner des capacités en influenceuse, femme d’affaires, icône de la mode. Cela enrichit le mode solo et le scénario et dommage que seules les femmes puissent en profiter.

Techniquement, les trailers avaient de quoi faire baver d’envie. Sur le terrain, il faut admettre que le jeu est beau, très beau. Toutefois, nous sommes loin de la claque annoncée. Cela reste très agréable, supérieur aux versions PS4 et Xbox One, mais il reste encore un peu de travail pour arriver au niveau du trailer.

Publicité

NBA 2K21 notre avis

Cette version spécifique de NBA 2K21, pour PS5 et Xbox Series X, respecte ses promesses niveau du contenu, un peu moins niveau maestria visuelle. Le plus gênant à notre sens reste que les acheteurs des versions old-gen devront payer de nouveau le jeu plein pot. Il est bon, mais peut-être pas à ce point.

Produit disponible sur NBA 2K21 (PS5)

Voir l'offre 50,49 €