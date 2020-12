xCloud bientôt disponible sur iOS et Smart TV

Promo Pre-Black Friday

Le cloud gaming continue de faire parler de lui en cette fin d’année. Une bonne nouvelle pour toutes les personnes voulant jouer aux jeux vidéo sur de multiples plateformes plus ou moins performantes. Aujourd’hui nous apprenons que Microsoft préparait xCloud pour les téléviseurs de type Smart TV. Faire fonctionner leur service sur les appareils tournant sur iOS et iPadOS est aussi en cours.

Les Smart TV en ligne de mire pour le cloud gaming de Microsoft

Après la sortie de ses nouvelles consoles, Xbox Series X et Series S, Microsoft continue son implémentation dans le cloud gaming avec xCloud. Disponible depuis quelques mois sur les appareils Android, le service a pour vocation de toucher de plus en plus de plateformes, et donc de clients.

De nouvelles informations viennent d’ailleurs de tomber à ce sujet. Phil Spencer, dirigeant de Xbox Game Studio et responsable de Xbox, vient de déclarer ses ambitions autour de xCloud. C’est ainsi qu’à travers une interview auprès de The Verge, l’homme a déclaré que le service arriverait sur les Smart TV en 2021. Une nouvelle qui pourrait être raccordée avec les récents dires de Microsoft autour d’une clé HDMI. Branché à une TV ou un écran d’ordinateur, le cloud gaming de l’entreprise pourrait ainsi facilement faire son entrée sur les écrans de notre salon. Une solution déjà possible avec le Chromecast Ultra de chez Google permettant de lancer les jeux sur Stadia.

Une version d’xCloud pour iOS et iPadOS toujours en développement

Cependant, un plus gros projet est dans les cartons pour Microsoft. En effet, l’entreprise travaille depuis plusieurs mois sur un système permettant aux utilisateurs de produits iOS et iPadOS de profiter de xCloud. En effet, apporter les services de cloud gaming n’est pas facile chez Apple. Face à des contraintes trop grandes avec l’App Store, les entreprises voulant proposer ce genre de service ont dû se tourner vers les navigateurs internet afin de créer des Web App. De premiers essais concluants ont ainsi vu le jour très récemment. La semaine dernière, c’était même Nvidia qui lançait GeForce Now sur iOS. Les mois à venir devraient donc rapidement permettre à Microsoft d’afficher son service de cloud gaming xCloud sur les écrans des produits Apple.

