State of Play : Santa Monica officialise God of War: Laufey et sa nouvelle protagoniste

En mars dernier, nous avons évoqué l’annonce imminente d’un nouveau God of War sur Le Café du Geek, cette fois-ci sans Kratos. Eh bien, nos spéculations étaient bien fondées, car Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio ont officialisé la nouvelle lors du State of Play du 2 juin dernier. Les deux studios ont alors profité de la conférence pour dévoiler God of War: Laufey, un nouvel opus de la célèbre licence…avec une femme comme protagoniste.

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Faye prend les commandes de la franchise

Alors que de nombreux fans s’attendaient à revoir Kratos ou Atreus lors du State of Play du 2 juin 2026, Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio ont créé la surprise avec l’annonce de God of War: Laufey. Cette nouvelle aventure marque un tournant majeur pour la célèbre franchise en plaçant, pour la première fois, un autre héros au centre de l’histoire.

Longtemps restée dans l’ombre malgré son importance capitale dans la saga nordique de God of War, la mère d’Atreus et épouse de Kratos devient enfin le personnage principal de ce nouvel épisode. Elle renouvelle ainsi la formule tout en préservant l’ADN de la série de Santa Monica Studio.

Connue sous le nom de Laufey dans la mythologie des Géants, Faye a joué un rôle déterminant dans les événements de God of War (2018) et God of War Ragnarök. Pourtant, les joueurs ne l’avaient jusqu’ici découverte qu’à travers des souvenirs, des récits ou des indices disséminés dans l’univers du jeu. Avec God of War: Laufey, Santa Monica Studio promet de lever le voile sur son passé, ses motivations et son influence sur le destin du monde nordique. Le tout, en proposant une aventure inédite qui enrichira la mythologie de la licence.

Un gameplay plus rapide et orienté magie pour God of War: Laufey ?

La longue séquence de gameplay dévoilée durant le State of Play a également permis de découvrir une approche sensiblement différente de celle des précédents opus. Là où Kratos privilégiait la puissance brute, Faye semble miser sur l’agilité, les déplacements rapides et l’utilisation de capacités magiques. On aura même droit à des combos aériens, une mécanique oubliée après la fin de God of War 2.

Le jeu introduira également plusieurs nouveaux compagnons. Parmi eux figurent notamment Phranque, un mystérieux cube doté de parole, ainsi qu’une étonnante créature féline volante à six pattes.

À l’heure actuelle, Sony n’a communiqué aucune date de lancement. God of War: Laufey reste toutefois une exclusivité PlayStation 5…pour le moment.

Ci-dessous la bande-annonce :