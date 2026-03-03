God of War : un nouveau chapitre serait en préparation, mais sans Kratos

Si la première image de la prochaine série God of War a refroidi la twittosphère la semaine dernière, les rumeurs sur un nouveau jeu de la licence l’a tout de suite enflammé. Certes, Sony et Santa Monica Studios n’ont encore rien annoncé. Mais officieusement, plusieurs indices concordants suggèrent qu’un projet d’envergure est bel et bien en développement. Nouvelle saga ? Spin-off ? Changement radical de protagoniste ? Voici ce que l’on sait à ce stade — sans extrapolation.

Une “nouvelle franchise” dans l’univers God of War

Après avoir redéfini la série en 2018, God of War pourrait s’apprêter à évoluer une seconde fois. Le point de départ de ces spéculations provient d’un profil LinkedIn d’un ancien senior writer de Santa Monica Studio. Celui-ci mentionne avoir travaillé sur la direction narrative et créative d’une “nouvelle franchise située dans l’univers God of War”. Cette nuance est importante : si l’on se fie aux paroles de cet ex-senior writer, il ne s’agirait pas simplement d’un God of War 6, mais potentiellement d’un projet distinct, sous forme d’une extension de la licence.

Parallèlement, plusieurs insiders reconnus dans l’écosystème PlayStation avancent un élément clé important : Kratos ne sera pas le personnage principal. Cette fois, le jeu mettrait en scène Faye (Laufey la Juste), l’épouse de Kratos et mère d’Atreus, jusqu’ici restée en retrait narratif.

Si on résume les récentes fuites, ce nouveau projet God of War proposerait donc un nouveau point de vue scénaristique dans la mythologie nordique. Il convient toutefois de rappeler que ces informations ne proviennent pas de Sony Interactive Entertainment ni de communication officielle du studio. Elles reposent exclusivement sur des sources dites “insider”. À prendre avec beaucoup de pincettes donc.

Cory Barlog aux commandes ?

Autre élément récurrent : le nom de Cory Barlog. Le réalisateur de God of War (2018) et producteur exécutif sur Ragnarök serait impliqué dans ce nouveau projet. Là encore, aucune confirmation publique, mais plusieurs médias spécialisés évoquent son retour à la tête d’un chantier majeur.

Si cela se confirme, il s’agirait d’un signal fort : Santa Monica Studio préparerait une nouvelle ère pour la franchise. On attend les premières annonces avec impatience !